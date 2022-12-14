قمّة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا: اليوم انطلاق اجتماعات منتدى الأعمال

(من موفدة وات نجلاء القلعي) - تنعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي، تحت شعار "شراكة من أجل مستقبل مزدهر ومتين في إفريقيا"، وذلك في إطار أعمال قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، التي تنعقد من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بمشاركة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.





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ويهدف منتدى الأعمال الإفريقي الأمريكي إلى تطوير علاقات "ثنائية" لدعم التجارة والاستثمارات بين الولايات المتحدة وبلدان القارة الإفريقية، في إطار التعاون القائم على أساس مبدأ "رابح رابح".وستشارك عيّنة تمثيليّة لأهمّ الشركات في القطاع الخاص بإفريقيا وكذلك رؤساء مديرون عامون أمريكان لهياكل التجارة والاستثمار، في مختلف اجتماعات هذا المنتدى.وبالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، فإن منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي، يمثّل فرصة للقطاع العام والخاص، من أجل بلورة استراتيجيات عمل كفيلة ببلوغ الاستثمار الأمثل لإمكانات النمو الاقتصادي في القارّة الإفريقية.يُذكر أنّ جايك سوليفان، مستشار ألأمن القومي لدى الرئيس الأمريكي، كان أعلن يوم الاثنين الماضي أنّ الولايات المتحدة الأمريكية "ستخصص 55 مليار دولار، لفائدة إفريقيا على امتداد ثلاث سنوات" وستخصّص هذه الاعتمادات بالأساس لقطاع الصّحة ومجابهة التغيرات المناخيّة.وستركّز اجتماعات هذا المنتدى على مستقبل علاقات الاستثمار والتجارة بين الولايات المتحدة والقارّة الإفريقية وبناء مستقبل دائم بينهما، من خلال إرساء شراكات لتمويل البنية التحتية في إفريقيا والتحوّل الطّاقي، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي واتنمية الدامجة بفضل التكنولوجيا.وتعقد اجتماعات منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي، بالتعاون المشترك بين وزارة التجارة الأمريكية ومجلس مؤسسات الأعمال الإفريقي الأمريكي، وغرفة التجارة الأمريكية، وذلك بالشراكة مع مبادرة "من أجل إفريقيا مزدهرة.