موظفو وزارة الاقتصاد والتخطيط ينفذون اضرابا لليوم الثاني على التوالي

نفذ لليوم الثاني على التوالي موظفو واطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط اضرابا عن العمل، للمطالبة بتمكينهم من منحة التنسيق ومتابعة المالية العمومية، وفق ما ذكره عضو الجامعة العامة للتخطيط والمالية موهوب بوعروج.

وافاد بوعروج اليوم الأربعاء 14-12-2022، ان الاضراب يأتي للمطالبة بتنفيذ القرار الصادر من وزير الاقتصاد والمالية منذ 5 ماي 2021، مشيرا الى ان هذا التحرك الاحتجاجي جاء نتيجة لتراجع وزارة الإشراف عن ادراج المنحة الخصوصية بجدول التأجير.



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وذكر ان الاضراب يأتي ايضا رفضا لتجاهل الطرف النقابي، معتبرا، أن التنصل من تطبيق التعهدات يندرج في اطار استهداف الحق النقابي.وبين ان النقابة الأساسية بالوزارة دعت الى تفعيل محاضر الجلسات غير ان دعواتها قوبلت بالتجاهل، قائلا، انه تم سحب القرار المتعلق بسحب المنحة الخصوصية من المركز الوطني للإعلامية قبيل ترسيمها بجدول التأجير في مخالفة لكل الأعراف.وأكد ان نسبة المشاركة في الاضراب خلال يومه الثاني والاخير تجاوزت 90 بالمائة، موضحا، ان تنفيذ التحرك اقتصر على مستوى مركزي بمقر الوزارة.وحسب المتحدث ، كان عدد موظفي واطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال السنوات الماضية يبلغ 400 موظف لكن سجل تراجعا بفعل هجرة الكفاءات لينخفض الى حدود 290 حاليا ، مؤكدا، ان عدد الكفاءات ممن غادروا للعمل بالخارج ناهز 180 اطارا.وربط المتحدث، بين زيادة عدد الباحثين على فرص عمل بالخارج من موظفي الوزارة من جهة، وما اعتبره تدني سلم التأجير بهذه الوزارة.