نجلاء بودن تتسلم التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنة 2021/2020

تسلّمت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنة 2020-2021 وذلك لدى لقائها صباح اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، عماد الحزقي، رئيس هذه الهيئة الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية.







وكان اللقاء مناسبة ثمّنت خلاله بودن، "دور الهيئات الرقابية في تطوير طرق التصرّف في المال العمومي وأساليبه وتدارك النقائص وتلافي الإخلالات ومكافحة الفساد"، داعية إلى "مزيد دعم نجاعة هذه الهيئات وملاءمتها لمتطلبات تعصير التصرف العمومي وترشيده"، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.





