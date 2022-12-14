مزود الخدمات التكنولوجية البريطاني "ديون تكنولوجي ليمتد" يفتتح فرعا له تونس

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، الأربعاء، عن افتتاح فرع لمزود الخدمات التكنولوجية البريطاني "ديون تكنولوجي ليمتد"، في تونس.





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ويشغل الفرع التونسي الذي يتواجد مقره في مدينة تونس، حاليا، 13 اطارا مختصا في تطوير تطبيقات الواب والهاتف الجوال وخدمات التطوير والعمليات والتخزين السحابي، وهو يسعى الى بلوغ 40 موظف مع حلول جوان 2023، حسب ما بينته الوكالة على صفحتها على شبكة "فايسبوك".وقال المتصرف واحد مؤسسي شركة "ديون تكنولوجي ليمتد"، دانيال اترتون، ان اختيار تونس يأتي "لجودة كفاءاتها في الهندسة، اذ يتوفر هنا مستوى عال من التعليم مع العديد من خريجي العلوم والتكنولوجيا، ما يؤمن مكمنا هاما وصلبا من الكفاءات ذات المهارات العالية".وتابع "ان تونس تؤمن للمستثمرين ولا سيما الاجانب، حرية الاستثمار في اطار يبعث على الاطمئنان ومدعوم من طرف الحكومة وكذلك العديد من المنظمات غير الحكومية"، وفق رايهواضاف "ان تونس تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ومنظومة اقتصادية نشطة ومجددة الى جانب امتلاك مستوى عال في اللغة الانقليزية وهو ما ييسير التعاون الوثيق مع الفرق المتواجدة في المملكة المتحدة".يشار الى وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قد امنت المرافقة والدعم لشركة "ديون تكنولوجي ليمتد" طيلة مسار تمركزها في تونس.