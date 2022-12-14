تعزيز العلاقات الثنائية محور لقاء رئيسة الحكومة بالسفير الاسباني الجديد

تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، مع السفير الاسباني الجديد بتونس فرانشيسكو خافي بويغ سورا M.Francisco Javier Puig Suara





..



.

ونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بمتانة علاقات الصداقة التونسية الاسبانية مثمّنة في ذات السياق دور اسبانيا في دعم بلادنا ومساندتها في مختلف المحطات.وأكّدت نجلاء بودن رمضان على أهمية الإعداد لإنجاح مختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة، خاصة منها التحضير لأعمال الاجتماع التاسع رفيع المستوى الذي سيُعقد بمدريد بين رئيسة الحكومة ورئيس الوزراء الاسباني، وعلى رفع نسق تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين.من جانبه، أشاد الديبلوماسي الاسباني برفعة العلاقات بين تونس ومدريد مؤكدا على عزم بلاده مواصلة دعم المشاريع والبرامج الاستثمارية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس.