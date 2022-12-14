رئيسة الحكومة تؤكد خلال محادثة مع سفير الكويت بتونس على "أهمية الإسراع بتنظيم الاستحقاقات الثنائية المؤجّلة"

تحادثت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، مع سفير الكويت بتونس، منصور خالد عمر.





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وأكّدت بودن خلال اللقاء على "أهمية الإسراع بتنظيم الاستحقاقات الثنائية المؤجّلة والسعي من أجل ضمان دورية انعقاد آليات التعاون المشترك والترفيع في وتيرة اللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين وتبادل الزيارات"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.كما أعربت رئيسة الحكومة عن الارتياح للمستوى الذي بلغه التشاور والتنسيق بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة، على غرار لقاءاتها مع نائب الأمير وولي العهد الكويتي في الرياض ولقائها برئيس مجلس الوزراء في باريس، إضافة إلى عدد من اللقاءات المنتظمة بين وزيري خارجية البلدين، مؤكدة "عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والعزم المشترك على مزيد تطويرها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية".ونوهت بودن، بالمناسبة أيضا، بالدور الذي لعبته الاستثمارات الكويتية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في تونس، على امتداد العقود الماضية، خاصة في القطاع السياحي، معبّرة عن استعداد تونس لوضع التسهيلات اللازمة لمزيد دفع الاستثمارات الكويتية في تونس. وأكّدت في هذا الصدد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والمالي وفي مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.