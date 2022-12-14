اسكندر حشيشة رئيس الجامعة التونسية للجيدو " لا يمكن توقع نتائج باهرة، على الصعيد الأولمبي، بميزانية تحضيرات لا تتجاوز 500 ألف دينار

دعا اسكندر حشيشة رئيس الجامعة التونسية للجيدو سلطة الاشراف الى مزيد دعم الرياضة و الرفع في الميزانية المخصصة لرياضيي النخبة خصوصا في الرياضات الفردية.

وأوضح في حديث لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ حجم الميزانية الجملية التي تخصصها الدولة لتحضيرات فرق ورياضي النخبة لا يتجاوز 10 مليارات، مقسمة على 55 جامعة رياضية.



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وبيّن أنّ الجامعة التونسية للجيدو لا يمكنها توقع نتائج كبيرة من قبل مصارعي ومصارعات النخبة، خصوصا على الصعيد الأولمبي، بميزانية تحضيرات لا تتجاوز 500 ألف دينار.وقال حشيشة انّ تحقيق انجاز أولمبي في رياضة الجودو يعد أمرا صعبا جدا، معللا ذلك بخصوصية اللعبة وقانون التأهل الذي يأخذ بعين الاعتبار حجم النقاط و التصنيف العالمي اضافة لتكاليف الاعداد والتحضيرات.وفي هذا الاطار، أفاد أنّ عدم صعود المصارعة نهال شيخ روحو الى منصة التتويج في أولمبياد طوكيو 2020+1، رغم الآمال التي كانت معلقة عليها، مرده بعض الظروف و الجزئيات المرتبطة بخصوصية اللعبة اضافة الى القرعة التي لم تكن في مصلحة ممثلة الجودو التونسي، معربا أنّ المصارعة الصينية شو شيان التي خسرت أمامها نهال شيخ روحو النزال في الدور ثمن النهائي ة كانت من أبرز المراهنات على الذهب الأولمبي.وشدّد اسكندر حشيشية على ضرورة ان تنتهج سلطة الاشراف والجهات المتداخلة في الرياضة على مخطط طويل المدى يمتد أقل شيء الى موعد أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وان تضع كل جامعة استراتيجية عمل لـ 10 و 12 عاما، وتستثمر الجهود في أكثر من رياضي نخبوي.وبين أنّ تعويل كل جامعة في الرياضات الفردية، ومنها الجامعة التونسية للجودو، على رياضي نخبوي واحد، يعد منهجا خاطئا، قائلا في هذا الصدد انّه اذا تعدد تكوين واعداد النخب من الممكن الحديث عن تحقيق نتائج ايجابية والصعود الى منصات التتويج في المحافل العالمية والأولمبية.كما اكد على أنّ توفير بنية تحتية رياضية ملائمة يعد شرطا هاما لبلوغ النجاح، مستخلصا بالقول "لا يمكن الحديث عن الرياضة في تونس في ظل اهتراء وعدم وجود بنية تحتية كالملاعب والقاعات والفضاءات الرياضية.وعن أبرز النتائج التي تحقق للجودو التونسي على الصعيد الدولي في 2022 وأبرز المشاركات المنتظرة في العام المقبل، كشف اسكندر حشيشية أنّ تأهل الثلاثي نهال شيخ روحو ونهال بوشوشة وغفران الخليفي الى بطولة العالم يعد أهم ما تحقق في العام المنقضي ، مبيّنا أنّ هناك استحققات تنتظر الجودو التونسي في الفترة القادمة، على غرار دورة تونس الدولية في مارس المقبل، وبطولة العالم في جوان، والبطولة الافريقية في سبتمبر.علاء الدين شلبي (73 كلغ): مرتبة ثالثة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ومرتبة ثالثة في البطولة الافريقيةياسين قريشي (90 كلغ): المرتبة الثالثة في الدورة الدولية بتونسفرج الذويبي (60 كلغ): مرتبة خامسة في الألعاب الاسلامية، مرتبة ثانية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المرتبة الثانية في البطولة الافريقية، المرتبة الأولى في الدورة الدولية بالجزائر، المرتبة الأولى في الدولة الدولية بتونسعبد العزيز بن عمار (90 كلغ): المرتبة الأولى في الدورة الدولية بالجزائر، المرتبة الأولى في الدورة الدولية بتونسخليل ميشيشي (90 كلغ): مرتبة خامسة في بطولة العالم للفرق أصاغر بالبوسنةعزيز الحربي (73 كلغ): المرتبة الثانية في البطولة الافريقية أصاغرريان الماجري (81 كلغ): المرتبة الخامسة في بطولة العالم للفرق أصاغر بالبوسنةكريم الغربي (100 كلغ): المرتبة الخامسة في بطولة العالم للفرق أصاغر بالبوسنةقصي بن غرس (100 كلغ): المرتبة السابعة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المرتبة الأولى في البطولة الافريقية، المرتبة الثالثة في الدورة الدولية بتونس، المرتبة الأولى في الدورة الدولية بالجزائروجدي الحاجي (81 كلغ): المرتبة السابعة في العاب البحر الأبيض المتوسط، المرتبة الثانية في البطولة الافريقيةوهيب حتيويش (100 كلغ + ): المرتبة الثالثة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المرتبة الثانية في البطولة الافريقية، المرتبة الثالثة في الدورة الدولية بالجزائر.في صنف الاناث:نهال شيخ روحو (+78 كلغ): مرتبة ثانية في العاب البحر الأبيض المتوسط، مرتبة ثانية في الدورة الدولية بجورجيا، المرتبة الأولى في الدورة الدولية بتونس.نهال الأندلسي (70 كلغ) : مرتبة ثانية في الألعاب الاسلامية ، مرتبة أولى في البطولة الافريقية، مرتبة ثانية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المرتبة الأولى في الدورة الدولية بتونسأميمة البديوي (48 كلغ) : مرتبة ثالثة في الألعاب الاسلامية، مرتبة ثالثة في العاب البحر الأبيض المتوسط، مرتبة ثانية في البطولة الافريقية، المرتبة الأولى في الدورة الدولية بالجزائر، المرتبة الثالثة في الدورة الدولية بتونسسارة مزوغي (78 كلغ) : مرتبة أولى في البطولة الافريقية، مرتبة ثالثة في الألعاب الاسلامية، المرتبة الثانية في الدورة الدولية بتونسمريم بجاوي (63 كلغ) : مرتبة ثالثة في البطولة الافريقية، مرتبة سابعة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المرتبة الثانية في الدورة الدولية بالجزائر، المرتبة الأولى في الدورة الدولية بتونسرحمة الطيبي (48 كلغ): مرتبة خامسة في بطولة العالم للفرق أصاغر بالبوسنةمنى المناعي (57 كلغ) : المرتبة الخامسة في دورة الدولية بتونسمرام جمور (63 كلغ) المرتبة الخامسة في البطولة الافريقيةزينب الطرودي (70 كلغ): المرتبة الثالثة في الدورة الدولية بتونسفاطمة العبيدي (+78 كلغ) المرتبة الأولى في البطولة الافريقية أواسط ووسطيات.