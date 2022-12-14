كأس العالم قطر 2022.. مدرب كرواتيا داليتش يمتدح ميسي

قدم زالاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي التهاني للمنتخب الأرجنتيني بوصوله لهائي كأس العالم قطر 2022 ، وقال إن منتخب بلاده لعب جيدا واستحوذ على الكرة ولكنه كان يواجه صعوبة كبيرة في ختام الهجمات والوصول لمرمى المنتخب الارجنتيني.

وأضاف زلاتكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن منتخب بلاده تلقى هدفين في وقت كان فيه يسيطر على الكرة ويهدد مرمى الأرجنتين وهو الأمر الذي صعب من مهمة العودة للمباراة وعندما حاول ذلك ببعض التعديلات كان الأرجنتين يسجل الهدف الثالث الذي كفل له الفوز بالمباراة.



..



.

..

وأوضح المدرب الكرواتي أن منتخبه افتقد للفعالية والشراسة في التعامل مع الكرة في منطقته وتلقى هدفا ثالثا في نفس التوقيت الذي كان يهاجم فيه مرمى الأرجنتيني ولكنه لم يكن محظوظا في استثمار سيطرته على الكرة والوصول بها للمرمى .وأكد المدرب أن منتخب بلاده لم يكن في يومه من حيث الفعالية المطلوبة لذلك كان طبيعيا ألا يسجل الأهداف وبالمقابل تلقى أهدافا ثلاثة حسمت المباراة لصالح منتخب الأرجنتين رغم محاولات حارس مرمى منتخب بلاده دومنيك ليفاكوفيتش الذي تصدى للعديد من الكرات.واعتبر داليتش أن ميسي قد رجح كفة منتخب بلاده في المباراة بأداء فعال فصنع الأهداف وسجل وشكل خطورة كبيرة على المرمى لافتا إلى أنه أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.وأكد أن منتخب الأرجنتين استحق الفوز والوصول للنهائي لأنه كان فعالا فيما لم يكن منتخبه بالفعالية المطلوبة ولكنه سيعمل على أن يكون المنتخب الكرواتي أكثر فعالية في مباراة تحديد المركز الثالث مشيرا إلى أنه تحدث إلى لاعبي المنتخب عقب المباراة بضرورة أن يحققوا المركز الثالث بعد أن استعصى عليهم النهائي.ر/زهو