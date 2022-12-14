تواصل تراجع قيمة الدينار في مواجهة أهم العملات الأجنبية

واصل الدينار التونسي سلسلة تراجعه، خلال الأشهر الأخيرة، في مواجهة الأورو والدولار.





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ويتم، حاليا، تبادل الدولار ب3،170 دينار مقابل 2،904 دينار في ديسمبر 2021. أيضا، أصبح 1 أورو يعادله 3،349 دينار، إلى حدود يوم 12 ديسمبر 2022، مقابل 3،254 في ديسمبر 2021.مع تدهور قيمة الدينار وارتفاع واردات تونس، شهدت المدخرات من العملة الصعبة تراجعا، مجددا، لتضاهي 96 يوم توريد ما يعادل 21،8 مليار دينار إلى يوم 13 ديسمبر 2022 مقابل 121 يوم توريد ما يضاهي 20،6 مليار دينار الى التاريخ ذاته من سنة 2021.وشهد نسق واردات البلاد ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة لتبلغ قيمتها في موفى نوفمبر 2022 حوالي 75،445 مليار دينار. وتعمّق عجز الميزان التجاري إلى 23،281 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022 اي بزيادة بنسبة 58،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.وأظهرت المؤشرات النقدية للبنك المركزي التونسي ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل بنسة 31 بالمائة، إلى 12،6 مليار دينار، في حين تقهقر مجموع المبادلات ما بين البنوك بنسبة 31،7 بالمائة لتقدر قيمته ب1،7 مليار دينار.