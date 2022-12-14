رئيس هيئة الصيادلة: 30 بالمائة من الكميات المستوردة من لقاحات القريب لم يقع استخدامها بعد بسبب نقص الاقبال

أفاد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، علي بصيلة، اليوم الأربعاء، بأن حوالي 30 بالمائة من الكميات المستوردة من لقاحات النزلة الموسمية لم يقع استخدامها بعد بسبب نقص الاقبال على التلقيح الذي تراجع الطلب عليه مقارنة بالسنة الفارطة.

وقال، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، " إن الإقبال على هذه التلاقيح يبقى دون المأمول "، لافتا إلى تونس استوردت خلال السنة الجارية 2022، نحو 300 ألف جرعة " بقيت نسبة 30 بالمائة منها غير مستعملة بسبب تراجع الطلب عليها".







ووجّه نداء إلى النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة ونقص المناعة وكبار السن، ممن يفوق سنهم 65 سنة، للاقبال على التلقيح خاصة في ظل حلول فصل الشتاء وتزامن هذه الفترة مع ظهور فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس كورونا مؤكدا أن المجال لازال متاحا أمام هذه الفئة لتلقي التلقيح إلى حدود بداية شهر مارس القادم.

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وأمام ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، دعا بصيلة إلى الاقبال على التطعيم ضدّ النزلة الموسمية بسبب تشابه أعراض "القريب" مع الكوفيد19 مشيرا في المقابل إلى انعدام الاقبال علي التطعيم ضد كورونا في الصيدليات الخاصة منذ فترة وضعفه بمراكز التلقيح. ودعا إلى تلقي الجرعات التعزيزية تفاديا للمضاعفات الخطرة.



ووجّه نداء إلى النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة ونقص المناعة وكبار السن، ممن يفوق سنهم 65 سنة، للاقبال على التلقيح خاصة في ظل حلول فصل الشتاء وتزامن هذه الفترة مع ظهور فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس كورونا مؤكدا أن المجال لازال متاحا أمام هذه الفئة لتلقي التلقيح إلى حدود بداية شهر مارس القادم.وأمام ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، دعا بصيلة إلى الاقبال على التطعيم ضدّ النزلة الموسمية بسبب تشابه أعراض "القريب" مع الكوفيد19 مشيرا في المقابل إلى انعدام الاقبال علي التطعيم ضد كورونا في الصيدليات الخاصة منذ فترة وضعفه بمراكز التلقيح. ودعا إلى تلقي الجرعات التعزيزية تفاديا للمضاعفات الخطرة.