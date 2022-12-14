مجلس وزاري ينظر في البرامج الوطنية القطاعيّة ذات الصلة بالإدماج والتمكين الاقتصادي

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مختلف البرامج الوطنية ذات الصلة بالتمكين والإدماج الاقتصادي ومعالجة مظاهر مرتبطة بالفقر في أبعاده المختلفة في مجالات التربية والصحة والفلاحة والطفولة والمرأة والأسرة والشباب والتشغيل والتكوين.





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وتمّ خلال هذا المجلس استعراض مختلف البرامج وخصائص المنتفعين بها وآليات تنفيذها وأيضا سبل الرفع من عدد هؤلاء المنتفعين وزيادة حجم الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج ذات البعد الاجتماعي الهادف إلى تمكين الفئات محدودة الدخل وحفظ مقدرتها الشرائية وتعزيز صمودها أمام الإكراهات الاقتصادية الراهنة بشكل يضمن النجاح في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية.كما تناولت الجلسة عرضا لعينة من البرامج الجديدة للحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظاميّة والانقطاع المبكّر عن الدراسة وسبل النفاذ إلى مختلف الخدمات الأساسية بشكل يضمن الاستقرار الأسري إضافة إلى برامج تهدف إلى معالجة أبعاد أخرى للفقر ذات الصلة بالأمن الغذائي والصحي والطّاقي.