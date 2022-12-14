رئيسة الحكومة تستقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، يوسف شرفة، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي.





..



.

وأبلغ الوزير الجزائري، في مستهل اللقاء، رئيسة الحكومة خالص تحيات أيمن عبد الرحمن، الوزير الأوّل الجزائري وتطلعه إلى مزيد العمل المشترك على الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمستدامة.ونوّهت رئيسة الحكومة، من جانبها، بمتانة العلاقات بين البلدين، مُؤكّدة الحرص الذي يحدو قيادتي البلدين على تدعيمها في كافة المجالات، ومُشدّدة، على ضرورة الإعداد الجيّد لعقد مختلف الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها الاجتماع القادم للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.واطّلعت نجلاء بودن رمضان، في هذا الإطار، على نتائج أشغال اجتماع اللجنة التونسية الجزائرية للضمان الاجتماعي والعمل والعلاقات المهنية والتشغيل والصحة والسلامة المهنية، مُثمّنة هذا الدفع الجديد للتعاون الثنائي.وحثّت رئيسة الحكومة، بهذه المناسبة، على مزيد تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة في البلدين في مختلف المجالات من بينها تلك ذات العلاقة باستدامة منظومات الضمان الاجتماعي والتشغيل اللائق.