حجز 84 قطعة من القنب الهندي وأقراص مخدرة لدى بائع مواد غذائية بمعتمدية قصر هلال


Publié le Mardi 13 Decembre 2022 - 21:16 قراءة: 0 د, 18 ث
      
حجزت الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال 84 قطعة من القنب الهندي و20 قرصا من مخدر "اكستازي" خلال عملية مداهمة لمحل لبيع المواد الغذائية بقصر هلال وفق ماذكره مصدر امني لوات.
وأوقف أعوان الشرطة العدلية صاحب المحل وشريكه وشخصين من الحرفاء الراغبين في التزود بالمواد المخدرة. وقد إعترف صاحب محل بيع المواد الغذائية لدى استنطاقه بأنّه أعد محله لترويج المخدرات.




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