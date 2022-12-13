:رفع تحجير السفر عن رجل الاعمال يوسف الميموني


Publié le Mardi 13 Decembre 2022 - 20:08 قراءة: 0 د, 32 ث
      
رفعت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء تحجير السفر عن رجل الاعمال يوسف الميموني الذي أوقف في وقت سابق بشبهة الاستلاء على الملك العمومي البحري وفق ما أكده أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة تونس افريقيا للأنباء.


من جهته أعرب الميموني عن ارتياحه لهذا القرار متمسكا ببراءته من التهم التي وجهت اليه ومواصلة الاستثمار بتونس.

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وناشد الميموني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء السلط الجهوية بولاية جندوبة والمركزية التدخل لإعادة تشغيل مصنع "اللوح المقوى" بطبرقة بعد زوال أسباب توقف النشاط المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا وتعرض المصنع لاضرام النار في جزء منه بسبب إزالة السور الواقي له وما ترتب عنه من سرقات طالت بعض مكوناته.

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