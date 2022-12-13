بعد اعتزاله اللعب ... مستقبل قابس - يعين محمد الشيباني في خطة مدرب مساعد

اعلن مستقبل قابس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعيين قائد الفريق محمد الشيباني الذي اعتزل الاسبوع الماضي اللعب في خطة مدرب مساعد لفريق اكابر كرة القدم.







وكان محمد الشيباني انهى السبت الفارط مشواره الرياضي مع فريق "الجليزة" بعد مسيرة تواصلت على امتداد اكثر من 20 عاما وذلك في اعقاب المباراة التي دارت بملعب قابس امام مستقبل المرسى لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وقامت هيئة مستقبل قابس قبل المباراة امام مستقبل المرسى بتكريم محمد الشيباني قبل ان تعلن اليوم عن تعيينه في خطة مدرب مساعد.



