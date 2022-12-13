مباراة ودية - فوز اتحاد بنقردان على نادي الطلائع رقدالين الليبي 2-1

فاز اتحاد بنقردان على نادي الطلائع رقدالين الليبي 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الثلاثاء بمدينة رقدالين الليبية.

وتندرج المقابلة في اطار استعدادات اتحاد بنقردان لعودة نشاطه ببطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد فترة توقف بسبب مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات كاس العالم قطر 2022.





ويلعب اتحاد بنقردان ضمن المجموعة الثانية وهو يتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة من 6 مقابلات.



