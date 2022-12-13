وزارة التربية تفتح باب الترشخ لفائدة الأعوان المباشرين بها لسد الشغورات الحاصلة في الخطط الوظيفية


Publié le Mardi 13 Decembre 2022 - 17:58 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تفتح وزارة التربية باب الترشح لسد الشغورات الحاصلة في الخطط الوظيفية لفائدة الأعوان المباشرين بها والمتوفر فيهم شروط الحصول على خطة وظيفية، وذلك إلى غاية 30 ديسمبر الجاري.


ودعت الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء، الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط إلى تسجيل ترشحهم عبر الموقع الرسمي للوزارة www.edunet.tn وسحب استمارة الترشح وتقديمها عن طريق التسلسل الإداري إثر تسجيلها وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة التربية أو بمكتب المندوبية الجهوية للتربية الراجع إليها المترشح بالنظر في أجل لا يتجاوز 6 جانفي القادم.

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وأفادت بأنه لا يمكن الترشح لأكثر من خطة وظيفية واحدة من بين الخطط الوظيفية المعروضة للتناظر في البلاغ بالإضافة إلى عدم إمكانية مشاركة المترشح المباشر بالمندوبية الجهوية للتربية إلا في حدود الخطط الوظيفية المعروضة للتناظر بالمندوبية الراجع إليها بالنظر.

ويمكن للمترشح المباشر بالإدارة المركزية أو المنتمي إلى سلك التفقد البيداغوجي المشاركة في الخطط الوظيفية المعروضة للتناظر بإحدى المندوبيات الجهوية للتربية.
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