كأس العالم 2022 - ديشان: المنتخب المغربي قوي ومنظم ونسعى للفوز وبلوغ النهائي

أكّد ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم أن مواجهة المغرب غداً الأربعاء على ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال ديشان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "منتخب المغرب لديه قوة كبيرة على صعيد الدفاع، وما من أحد تمكن من الوصول لشباكهم فهم دافعوا أكثر من أي منتخب وكانت خطوطهم منظمة جداً ويقدمون أداءً قوياً، ولديهم مهاجمون على مستوى عالٍ وقد شاهدت مختلف مبارياتهم وسنسعى لاختراق دفاعهم وتسجيل الأهداف".



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وأضاف "تمكنا من الوصول لنصف النهائي كما كان الأمر في مونديال روسيا وهذا يعني أننا على المسار الصحيح وعندما تعترضنا صعوبات نسعى لتجاوزها ونحن مستعدون لمواصلة التحدي غداً".وتابع "لست متفاجئاً بمستوى المغرب ولاعبونا يتعايشون مع بعضهم والنتيجة هي الفيصل، كما أن بعضاً من لاعبينا ليست لهم تجربة على مستوى بطولات العالم، في المقابل لدينا لاعبون آخرون متمرسون ولديهم خبرة دولية إلى جانب الإطار الفني ونحن معاً نمثل قوة موحدة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على أرض الملعب".وأشار ديشان إلى أن مدرب منتخب المغرب لديه طاقم جيد جداً وحققوا إنجازاً مهماً بالوصول لهذه المرحلة وهذا يفيد بأنه مدرب جيد وقوي مبيناً أن بيانات وإحصائيات اللعب قد تكون مفيدة أحياناً وغير مجدية في بعض الأحيان باعتبار أنها ليست بنفس القدر من الأهمية وبعضها يكون مضللاً ولكنها تعطي أحياناً مؤشرات تكون جيدة.وفيما يتعلق بجماهير المغرب الكبيرة وهتافاتها داخل الملعب والتي قد تؤثر على لاعبي فرنسا، قال ديشان "المغرب وصل لنصف النهائي وجماهيره صوتها عالٍ، وقد تحدثت مع اللاعبين عن هذه الأمور ولكنها لن تثنينا عن تسجيل الأهداف ولن يكون عامل الجمهور سبباً في فوز المغرب غداً ونحن أعددنا لهذا الموضوع".وفي ما يخص لاعبه المخضرم غريزمان، قال"أنطوان غريزمان لاعب جيد ولديه قدرات رائعة ويستطيع أن يغير الكثير في المنتخب وتكتيكياً موهوب جداً ويحب الدفاع كما يحب الهجوم ويحب صناعة اللعب ومسؤوليته الأساسية أن يصنع الفرص لزملائه ويضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار وهو حالياً في أفضل لياقته البدنية وفي أتم الجاهزية لمباراة الغد".وفي ختام حديثه قال مدرب منتخب فرنسا "أنا أركز على كرة القدم فقط، وسنحاول صناعة الفرص وتسجيل الأهداف والاعتماد على الهجمات المرتدة والتحول السريع لمجرى اللعب. المنتخبان لديهما خطط اللعب وسنحاول الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص والتهديف" مبيناً أن وصولهم لهذه المرحلة يرجع لأداء لاعبيه وروح الفريق.وقال "المباريات تُكسب بتفاصيل صغيرة ونحن نحاول أن نأخذ بكل الأسباب ونسعى لتحقيق الفوز، لدينا فلسفتنا وحصدنا كأس العالم سابقاً ولدينا طريقة جديدة وسنحاول أن نتكيف مع كل منتخب".