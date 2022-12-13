كأس العالم 2022 - إلياس شاعر لاعب المنتخب المغربي: مباراتنا مع فرنسا ستكون قوية ومثيرة


Publié le Mardi 13 Decembre 2022 - 18:26 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أكّد إلياس شاعر لاعب المنتخب المغربي أن مواجهة فرنسا غداً الأربعاء على ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، ستكون قوية ومثيرة.
وقال شاعر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة"سنواجه أفضل منتخب في العالم وحامل اللقب، ونسعى للوصول للنهائي".

وأضاف "مدربنا خلق مناخاً كان أشبه بكثير بالعائلة والأسرة، وأعتقد أنه أفضل مدرب في المونديال حتى لو قالوا عنه إنه شاب وليست لديه خبرة كبيرة فهو في مقام الأب أو الأخ الأكبر وهو الأفضل ويستحق ذلك".
وتابع "أنا في نصف نهائي كأس العالم الآن، ولم أحلم بذلك طوال حياتي وعندما أرى ما صنعناه مع هذا الفريق فهذا أمر جيد وسأقدم أفضل ما لدي لمساعدة زملائي وأنا أشعر بالفخر بالوصول لهذه المرحلة وحلمي تحقق".
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