محكمة إسبانية تبرئ البرازيلي نيمار من تهم فساد متعلقة بصفقة انتقاله إلى برشلونة

برّأت محكمة إسبانية نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا من تهم فساد تتعلق بصفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني من سانتوس في 2013.

وذكرت المحكمة في بيان، اليوم الثلاثاء ، أن القضاة قرروا أيضاً تبرئة المتهمين التسعة الذين حوكموا في هذه القضية.





وتتعلق القضية بشكوى شركة برازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40 بالمائة من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالاً في انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.

ويلعب نيمار حالياً في باريس سان جيرمان الفرنسي الذي انضم إليه في 2017 قادماً من برشلونة.



