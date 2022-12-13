سفيرة تونس بواشنطن: نأمل أن تساهم قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا في تعزيز آفاق التعاون وذلك على مبدأ "رابح - رابح"

(من موفدة وات نجلاء القلعي) - تنعقد الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بواشنطن، وسيتباحث قادة الدول الإفريقية بالمناسبة مع المسؤولين الأمريكان حول مواضيع التعاون الإقتصادي والأمني والحوكمة الرشيدة والتغير المناخي ومكافحة الإرهاب.





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وفي تصريح لوسائل الإعلام التونسية، أشارت حنان التاجوري بالساسي، سفيرة تونس لدى واشنطن، إلى أن أجندة إفريقيا 2063 والأمن الغذائي سيكونان كذلك في جدول أعمال هذه القمة.وأوضحت أن هذه الأجندة تمثّل إطارا استراتيجيا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية للقارة خلال العقود الخمسة القادمة، ترتكز على المبادرات الإفريقية الماضية والحالية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتدارس سبل تنفيذها.ومن جهة أخرى أفادت الدبلوماسية بأن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد ستكون له خلال هذه القمة مداخلة حول مبادرة تهدف إلى تأطير جهود الهياكل الحكومية الأمريكية في سبيل تيسير عملية إبرام الإتفاقات بين الشركات الأمريكية والإفريقية وتجاوز العراقيل الموجودة أمام الاستثمار والتجارة.وقالت سفيرة تونس في ختام تصريحها الإعلامي: "نأمل أن تساهم هذه القمة بشكل ملموس في تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الإفريقية وتوفّر للطرفين فرص الإعلان عن إتفاقات جديدة وتوطيد الروابط في مجالي التجارة والاستثمار في إطار تعاون يقوم على مبدأ "رابح - رابح".ومن المنتظر أن يؤدي اليوم الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد الذي كان حلّ بواشنطن مساء أمس الإثنين، رفقة عقيلته، زيارة إلى مكتبة الكونغرس الأمريكي التي تعد أكبر مكتبة في العالم من حيث عدد الكتب والمراجع.كما سيكون له يوم غد الأربعاء، لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي "أنطوني بلينكن"، حسب ما ورد في البرنامج الرسمي للزيارة.وسيخصص اليوم الثاني من القمة، لمنتدى الأعمال والذي سيمثل فرصة لرؤساء الدول وقادة الأعمال والحكومات في الولايات المتحدة وأفريقيا، لمناقشة سبل تعزيز شراكات متبادلة لخلق فرص عمل ودفع النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء القارة، فضلا عن مناقشة زيادة تدفقات رأس المال والتشجيع على خلق حركية في مجال ريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا.أما اليوم الثالث والأخير فسيكون مناسبة لعقد اجتماع على مستوى القادة الذين سيناقشون جملة من المواضيع، من بينها مكافحة الإرهاب والتغير المناخي والأمن الغذائي والاقتصاد واتفاقية تيسير الصادرات الأفريقية نحو الولايات المتحدة.