وزيرة الصّناعة تشرف على موكب تكريم الفائزين في مسابقة "أحسن زيت زيتون بكر ممتاز" لسنة 2022


Publié le Mardi 13 Decembre 2022 - 12:24 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أشرفت وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة نائلة نويرة القنجي مساء الاثنين 12 ديسمبر 2022 بمقر الوزارة، على موكب تكريم المؤسّسات التّونسيّة الفائزة في المسابقة الدولية "ماريو سوليناس" لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 2022 على شرف المؤسسات المشاركة والمتأهلة للنهائيات والمتوجة في هذه المسابقة.


ويأتي هذا التكريم في إطار تثمين المشاركة التونسية في هذه المسابقة الدولية المنظمة من قبل المجلس الدولي لزيت الزيتون وتعبيرا عن دعم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المتواصل للجهود المبذولة من القطاع الخاص لمزيد تثمين زيت الزيتون التونسي وإضفائه قيمة مضافة عالية من خلال العمل الدؤوب للنهوض بالجودة وتعليبه والتعريف بالمنشأ التونسي في الأسواق الخارجية.

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تجدر الإشارة إلى أنه تم تتويج 6 مؤسسات تونسية بميداليات ذهبية (2) وفضية (2) وبرنزية (2) ووصول 5 مؤسسات إلى النهائيات من ضمن 15 مؤسسة مشاركة في المسابقة وهي نتائج جد مشرفة.

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