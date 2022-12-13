وزارة الصحة : تسجيل 3 وفايات و 137 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 5 الى 11 ديسمبر الجاري


Publié le Mardi 13 Decembre 2022 - 11:18 قراءة: 0 د, 40 ث
      
سجّلت وزارة الصحة 3 وفايات و137 إصابة بفيروس كورونا من جملة 2066 تحليلا تم إنجازه، خلال الأسبوع الممتد من 5 الى 11 ديسمبر الجاري، وفق ما أعلنته اليوم الثلاثاء، ضمن آخر تحيين للمعطيات الإحصائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في تونس، نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكمة التاواصل الاجتماعي "فايسبوك".


وارتفعت نسبة التحاليل الايجابية خلال الأسبوع المنقضي، إلى 6.63 بالمائة بعد أن كانت في حدود 4.73 بالمائة خلال الأسبوع الذي سبقه والمتراوح بين 28 نوفبر إلى 4 ديسمبر 2022.

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وبلغ، خلال نفس الفترة، عدد المقيمين الجدد في المستشفيات والمصحات الخاصة جراء الإصابة بفيروس كورونا، حسب ذات التحيين، 11 مقيما، فيما تعافى 71 شخصا.

وارتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور جائحة كورونا 29272 وفاة، وبلغ عدد الإصابات مليونا و147 ألفا و 282 إصابة تماثل منهم للشفاء، مليونا و 134 ألفا و50 منهم الى الشفاء.

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