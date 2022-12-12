تأجيل إضراب محطات بيع الوقود

تقرّر إثر انعقاد جلسة صلحيّة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، تأجيل الإضراب بمحطات بيع الوقود المزمع تنفيذه أيام 15 و16 ديسمبر إلى ايام 28 و29 ديسمبر 2022، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع لاتّحاد الشغل.



