كأس العالم قطر 2022.. الفرنسي فاران: علينا تجنب "مصيدة" المغرب

أكد "رافائيل فاران" مدافع المنتخب الفرنسي أن مهمة منتخب بلاده في الدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم قطر 2022 لن تكون سهلة على الإطلاق عندما يواجه المنتخب المغربي، بعد غد الأربعاء، على ملعب البيت, مشدداً على جاهزية زملائه لبذل قصارى جهودهم للاحتفاظ باللقب.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في تصريح له اليوم خلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز الإعلامي بملعب جاسم بن حمد بنادي السد: "تنتظرنا مواجهة معقّدة، ولا بد من أن نظهر أفضل مستوياتنا لنحجز مقعدنا في النهائي".



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وقال: "نعرف جيداً أننا نجحنا في تحقيق اللقب قبل أربع سنوات، بيد أن الأمر لا يتوقف على أن تمتلك فريقاً جيداً، وقد شاهدنا تميز عدة منتخبات في هذه البطولة ولكنها ودّعت المنافسة، وعلينا أن نواصل التركيز لأقصى درجة، وهو السبيل لمُلامسة هدفنا".وتابع مدافع مانشستر يونايتد الإنقليزي: "المنتخب الإنقليزي قدّم مباراة قوية وكان قريباً من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، ولكن الشجاعة التي تحلى بها الجميع والرغبة في الفوز أبقت التقدم لصالحنا حتى صافرة النهاية، ونحن واثقون في قدرتنا على المواصلة على نفس المنوال وصناعة التاريخ بالوصول إلى النهائي للنسخة المونديالية الثانية على التوالي".وأعرب فاران عن تفاؤله بالمواجهة المقبلة أمام المنتخب المغربي في ظل المعنويات المرتفعة التي تسود أجواء المنتخب وكذلك الروح العالية، إلى جانب الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين.وتابع: "كان يتوجب علينا أن نقاتل لنحقق الفوز على إنقلترا، وقد نجحنا في ذلك، والآن سنواجه المغرب، ونملك خبرة كافية كي لا نسقط في المصيدة التي نصبها المنتخب المغربي لباقي المنتخبات ونتجنّب الخسارة، بالتأكيد وصول المنتخب المغربي لهذا الدور لم يكن بضربة حظ أو بالصدفة، بل عرف كيف يُدافع عن مرماه، وبالمحصلة المواجهة بعد غد ستكون صعبة".