كأس العالم قطر 2022.. لوكا مودريتش: سنلعب مباراة العمر غدا أمام الأرجنتين

قال "لوكا مودريتش"، قائد منتخب كرواتيا، إنه يجب على المنتخب أن يلعب مباراة العمر من أجل تحقيق الفوز على نظيره الأرجنتيني، غداً /الثلاثاء/، في الدور نصف النهائي لكأس العالم قطر 2022.

وحذّر "مودريتش" في تصريح اعلامي من أن يكون التركيز في المباراة على لاعب واحد - في إشارة إلى ليونيل ميسي - وقال في هذا السياق: "أريد أن ألعب، ولكن ليس ضد لاعب واحد.. بالطبع ميسي لاعب ممتاز، سنواجه مشاكل لإيقافه، ولكننا جاهزون وسنبذل قصارى جهدنا".





وأردف نجم ريال مدريد: "منتخب الأرجنتين فريق كبير.. وسنحاول لعب أفضل مباراة في البطولة، أفضل مباراة في تاريخنا، وأتمنى أن يكون هذا كافياً للوصول للنهائي".

وقال : "يمكننا فقط أن نبذل أقصى ما عندنا، وأن نحاول بقوة، وهذه نقطة قوتنا.. وقبل أن أغادر للمشاركة في كأس العالم تحدثنا كثيراً في غرفة خلع الملابس بمدريد، وقلت لهم (احذروا من كرواتيا)".

..



.

يشار إلى أن في حال مشاركة مودريتش، كما هو متوقع، غداً، سيصبح رابع لاعب يشارك في 6 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم، بعمر 37 عاماً أو أكبر، وذلك بعد البرازيلي نيلتون سانتوس في 1962 والإيطالي دينو زوف في 1982 والإنقليزي بيتر شيلتون في 1990.



وأردف نجم ريال مدريد: "منتخب الأرجنتين فريق كبير.. وسنحاول لعب أفضل مباراة في البطولة، أفضل مباراة في تاريخنا، وأتمنى أن يكون هذا كافياً للوصول للنهائي".وقال : "يمكننا فقط أن نبذل أقصى ما عندنا، وأن نحاول بقوة، وهذه نقطة قوتنا.. وقبل أن أغادر للمشاركة في كأس العالم تحدثنا كثيراً في غرفة خلع الملابس بمدريد، وقلت لهم (احذروا من كرواتيا)".يشار إلى أن في حال مشاركة مودريتش، كما هو متوقع، غداً، سيصبح رابع لاعب يشارك في 6 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم، بعمر 37 عاماً أو أكبر، وذلك بعد البرازيلي نيلتون سانتوس في 1962 والإيطالي دينو زوف في 1982 والإنقليزي بيتر شيلتون في 1990.