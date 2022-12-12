تقرير طبي: حالة بيليه تتحسن لكن دون توقعات لتوقيت خروجه من المستشفى


Publié le Lundi 12 Decembre 2022 - 20:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكد تقرير طبي صدر اليوم الاثنين تحسن حالة اسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه لكن دون توقع بتوقيت خروجه من المستشفى بعد دخوله قرب نهاية الشهر الماضي.
ويصارع بيليه البالغ من العمر 82 عاما، والذي يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، للتعافي من ورم في القولون منذ سبتمبر 2021 ودخل المستشفى في 29 نوفمبر المنقضي لإعادة تقييم علاجه.


وخضع للعلاج من عدوى تنفسية بعد دخوله المستشفى أيضا.
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وقال الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو "تتواصل حالة المريض في التحسن وخاصة فيما يتعلق بالعدوى التنفسية ويبقى مقيما في غرفة عادية وواعيا مع استقرار العلامات الحيوية".



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