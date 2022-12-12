بنزرت: المصادقة على المرحلة الثانية من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لساحل أقصى الشمال

صادق المجلس الجهوي للتنمية ببنزرت على المرحلة الثانية من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لساحل أقصى الشمال والتي تغطي كامل ساحل معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وسجنان، وذلك في أعقاب الدورة العادية للمجلس الملتئمة في موفى الأسبوع المنقضي تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي.

وترتكز المرحلة الثانية من الدراسة، والتي تشمل وضع استراتيجية لتهيئة وتنمية منطقة أقصى الشمال وإعداد مخطط برنامج لها إلى آفاق 2035، على الاعتماد على فرضية "سيناريو التنمية المستدامة" للمناطق الثلاث والذي يستوجب التخفيف من الآثار السلبية المتأتية من الاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية وتوحيد النظم الانتاجية المحلية لتنمية منطقة الدراسة.



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ويندرج إعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لساحل أقصى الشمال المنجزة من قبل الإدارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالتعاون مع مصالح الولاية وعن طريق مكتب دراسات مختص، في إطار المساهمة في وضع حد للاستغلال والاستعمال العشوائي للمنطقة الحساسة لساحل أقصى الشمال من خلال تصوّر عقلاني لتهيئة وتنمية هذا الفضاء.وتهدف الدراسة إلى حماية وتهيئة ساحل أقصى الشمال من خلال تشخيص الوضع الحالي للقدرات والإشكاليات وضبط الخيارات والبرامج لتطوير المنطقة في كافة المجالات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وحسب ما تتميز به من خصوصيات اقتصادية واجتماعية وبيئية وطبيعية.وسيمكن هذا المثال من وضع خطة مستقبلية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بساحل أقصى الشمال، والمساعدة على تركيز المشاريع والتجهيزات الضرورية، وإبراز الطاقات الكامنة بالمنطقة والاستغلال الأمثل للخصوصيات والمؤهلات التي تميزها.يشار إلى ان المرحلة الأولى من ذات الدراسة تضمّنت عملية تشخيص معمّق للوضع الراهن لمنطقة أقصى الشمال، وابرازا لمختلف الاشكاليات المطروحة وأهم التوجهات لتهيئتها ووضع فرضيات لتهيئتها وتنميتها.هذا وتعمل ذات المصالح على إنجاز دراسة مماثلة حول منطقة الساحل الشرقي ببنزرت والتي تضمّ كلّا من معتمديات جرزونة ومنزل جميل وراس الجبل وغار الملح والعالية.