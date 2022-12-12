مصالح الحرس الديواني بمدنين تحجز كميات من الملابس المهربة ناهزت قيمتها 260 الف دينار

حجزت فرقة الحرس الديواني بمدنين كميات من الملابس الجاهزة والحقائب اليدوية المهربة بقيمة تناهز 260 ألف دينار فيما قدرت قيمة وسيلة النقل بـ 200 ألف دينار.

وأوضح بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة، ان الكميات المحجوزة والمقدرة ب1782 قطعة، كانت مخفية داخل مخبأ مهيأ وسط شاحنة ثقيلة كانت تسير على مستوى الطريق الوطنية رقم 1.





واضاف انه بإيقاف الشاحنة وإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور تحت كمية من الألواح الخشبية على البضاعة المذكورة معبأة وسط أكياس كبيرة الحجم، وفق المصدر ذاته .



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واضاف انه بإيقاف الشاحنة وإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور تحت كمية من الألواح الخشبية على البضاعة المذكورة معبأة وسط أكياس كبيرة الحجم، وفق المصدر ذاته .