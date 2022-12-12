الشركة التونسية للملاحة: انطلاق عمليات الحجز لصائفة 2023 بداية من 13 ديسمبر 2022

تنطلق عمليّات الحجز لموسم 2023 على خطي مرسيليا وجنوة غدا الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، وفق بلاغ أصدرته، الشركة التونسية للملاحة، الاثنين





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وتتم عمليات الحجز بوكالات الشركة التونسية للملاحة ووكالات الأسفار المتعاملة معها والمتواجدة داخل تونس وبالبلدان الأوروبيّة، وأيضا عبر موقع الواب الخاصّ بالشركة.يذكر انه في إطار الاستعداد لتأمين نقل المواطنين بمناسبة العطلة المدرسية والجامعية الشتوية لسنة 2022 والعطل الموسمية الشتوية بما في ذلك عطلة راس السنة الادارية الجديدة 2023، شرع ميناء حلق الوادي في عقد جلسات عمل ضمن اللجنة المينائية للاتفاق حول جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان أحسن الظروف لعبور المسافرين للميناء خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى 15 جانفي المتزامنة مع عطلة نهاية السنة بالنسبة التونسيين المقيمين بالخارج وينتظر ان ترتفع حركة العبور بأكثر من 10 بالمائة على مستوى المسافرين مقارنة ببقية الموسم.ومن جانبها، برمجت الشركة التونسية للملاحة، لعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج خلال عطلة السنة وتحديدا طيلة الفترة الممتدة بين 13 ديسمبر 2022 و 15 جانفي 2023، ما يعادل 32 سفرة على متن السفينتين "تانيت" و"قرطاج" باتجاهي مرسيليا وجنوة ، بمعدل سفرتين أسبوعيا موفرة طاقة استيعاب جملية لـ80576 مسافرا و25120 سيارةـ مسجلة بذلك نسبة ارتفاع في عدد المسافرين تقدر ب 15بالمائة .