اصوات نساء: "باروميتر" قيس سعيد حول الجندر يؤكد أن نشاط رئاسة الجمهورية سلبي للسنة الثانية حول اقرار مقاربة النوع الاجتماعي

خلصت جمعية "أصوات نساء" في باروميتر قيس سعيد "قيس سعيد جندر ميتر" الذي نشرت نتائجه، اليوم الاثنين، خلال ندوة افتراضية، إلى أن نشاط رئاسة الجمهورية يعدّ سلبيا للسنة الثانية على التوالي، مع امكانية تراجعه في ما يتعلق بمراعاة مقاربة النوع الاجتماعي والنهوض بالمرأة وتحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.





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ولاحظت أن قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء الحكومة قاما ب387 تعيين في وظائف مختلفة دون احتساب التسميات صلب الديوان والسلك الديبلوماسية والهيئات وعلى رأس الولايات، خلال الفترة من غرة أكتوبر 2021 إلى 20 نوفمبر 2022، لم تحظ المرأة منها بأكثر من 122 موقعا اي ما يمثل 32 بالمائة فقط من التعيينات.وأضافت أن تمثيليات المرأة في رئاسة الدواوين الوزارية ظلت ضعيفة إذ لا تتجاوز 33 بالمائة مقارنة بنسبة 67 بالمائة من التعيينات آلت للرجال، مبينة أن الوضع لم يختلف كثيرا في التعيينات صلب الهياكل الخصوصية بل ازداد سوءا في التعيينات على رأس الولايات أو السلك الديبلوماسي أو الديوان الرئاسي.وأظهرت النتائج أن الديوان الرئاسي لم تحظ فيه المرأة منذ انتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية في سنة 2019 الا بموقعين مقابل ثلاثة للرجال وحاليا يستأثر العنصر الذكوري على التسميات في الديوان الرئاسي ب14 خطة مقابل 3 خطط للنساء (79 بالمائة بالنسبة للرجال).وفي ما يتعلق بالتعيينات على مستوى الوظائف الديبلوماسية ظلت ضعيفة للغاية فعلى مدى سنة 2022 وقعت 4 تسميات لم تشمل إلا امراة واحدة فيما تم في التعيينات رأس الولايات تعيين امرأة واحدة من مجموع 19 واليا تم تعيينهم ما يمثّل 4 بالمائة.وغابت مشاركة المرأة ضمن تركيبة الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة التي تولت وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة يقدم إلى رئيس الجمهورية .واعتبرت "أصوات نساء " أن التناصف المنشود لم يتحقق سوى من خلال التعيينات صلب المجالس المؤقتة للقضاء وذلك بعد اصدار قيس سعيد الأمر الرئاسي عدد 217 لسنة 2022 المؤرخ في 7 مارس 2022 والمتعلق بتسمية اعضاء المجالس للقضاء وتم بمقتضاه تعيين 21 قاضيا منهم 10 نساء أي ما يمثل 48 بالمائة كتمثيلية للنساء مقابل الرجال.وخلص " قيس سعيد جندر ميتر" إلى ان أنشطة رئاسة الجمهورية على ندرتها لم تمكن من النهوض بوضعية المرأة وتحسين جودة الحياة ودعم حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية رافقتها انتكاسة في تعزيز المكتسبات القانونية للمرأة.ولفتت الدراسة إلى غياب مبدأ التناصف في المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وتخوفات من ان يركز مجلسا نيابيا ذكوريا بامتياز بعد أن مثلت المرـة 12 بالمائة من مجموع الترشحات للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر الجاري.وفي ما يتعلق باستراتيجية الاتصال لرئيس الدولة، اعتبرت أن فحوى خطاباته لا يزال بعيدا عن المأمول بل و في أحيان كثيرة مخيبا للآمال و يحمل عدائية واضحة تجاه المرأة.أم