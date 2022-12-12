ايطاليا تخصص 5 مليون اورو لتجديد سوق الاسماك بحومة السوق بجربة

عرف سوق الأسماك بحومة السوق بجربة، مؤخرا، تحولا، وذلك في اطار دعم مالي من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي مقدر ب5 مليون اورو.





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ويندرج مشروع تجديد السوق، الّذي يتم تمويله على مدى ثلاث سنوات، في اطار مشروع الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية التونسية، وينفذ من قبل المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة، بالتعاون الوثيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وتطمح الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، من خلال هذا التمويل، الى تحسين انظمة الانتاج والاستهلاك بغاية تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، فضلا عن الدفع بمنظمات منتجي الاسماك والجهات الفاعلة لارساء اتحاد للادارة المستدامة للموارد الطبيعية.كما تسعى الوكالة، الىى تحسين القدرة التنافسية لمشغلي صيد الاسماك وضمان سلامة منتجات الصيد وامكانية تتبعها لصالح المستهلكين.وقال سفير ايطاليا بتونس، فابريسيو ساجيو، خلال حفل الافتتاح، الذي انتظم بحضور والي مدنين، سعيد بن زايد، وممثلين عن الوكالة، ان التدخلات، التي تمولها ايطاليا على غرار مشروع الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية التونسية، تهدف الى تحسين دعم انظمة الانتاج عبر خلق المزيد من الثروة ومواطن الشغل.واردف ساجيو القول " كما يتعلق الامر بضمان الانتاج الكافي، الذي يرتكز على جودة الغذاء مع ضمان توازن النظم البيئية والحفاظ على التنوّع البيولوجي"، مضيفا انه سيتم التخطيط لتدخلات اخرى من اجل تحسين البنى التحتية والخدمات وتنويع انشطة الانتاج"كما تكمن الغاية، من هذا التدخل، بحسب السفير الايطالي، في توفير فرص جديدة للشباب والنساء وضمان التنمية المندمجة والمستدامة والسلامة في العمل والقدرات الاقتصادية.