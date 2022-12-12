رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي التونسي في المجموعة الرابعة الى جانب الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري و المريخ السوداني

وضعت عملية القرعة الخاصة بدور المجموعات لكاس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم التي جرت اليوم الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة الترجي الرياضي التونسي ضمن المجموعة الرابعة الى جانب فرق الزمالك المصري و شباب بلوزداد الجزائري و المريخ السوداني .

وكان ممثل كرة القدم التونسية قد بلغ دور المجموعات اثر فوزه على بلاتو يونايتد النيجيري في اياب الدور الثاني بنتيجة هدف دون رد، بعد أن كان متأخرا في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.







وتقام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات يومي 10 و 11 فيفري المقبل:

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وفي ما يلي تركيبة المجموعات:



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المجموعة الأولى:الوداد البيضاوي المغربي - بيترو اتلتيكو الانغولي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الكونغولي

المجموعة الثانية:الأهلي المصري - ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي -الهلال السوداني - القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة: الرجاء البيضاوي المغربي - حوريا كوناكري الغيني - سيمبا التنزاني - فايبرز الاوغندي

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي - الزمالك المصري - شباب بلوزداد الجزائري - المريخ السوداني







وتقام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات يومي 10 و 11 فيفري المقبل:المجموعة الأولى:الوداد البيضاوي المغربي - بيترو اتلتيكو الانغولي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الكونغوليالمجموعة الثانية:الأهلي المصري - ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي -الهلال السوداني - القطن الكاميرونيالمجموعة الثالثة: الرجاء البيضاوي المغربي - حوريا كوناكري الغيني - سيمبا التنزاني - فايبرز الاوغنديالمجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي - الزمالك المصري - شباب بلوزداد الجزائري - المريخ السوداني