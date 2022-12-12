رفع زهاء 3 الاف مخالفة اقتصادية في اطار التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، من 1 الى 10 ديسمبر 2022

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات والمصالح الأمنية بمختلف الجهات خلال العشرة أيام الأولى من شهر ديسمبر 2022، ما يعادل 2992 مخالفة اقتصادية منها 1252 مخالفة في قطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري.





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وشملت المخالفات المرفوعة خلال حملات المرابة، التي انتظمت في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الرقابي المشترك للتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، 1411 مخالفة في قطاع توزيع المواد المدعمة و329 مخالفات في قطاعات أخرى، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.كما تم حجز 12 طنا من الخضر والغلال و 27000 بيضة و41 طنا من مشتقات حبوب مدعمة (فارينة وسميد وعجين غذائي) و41 طنا من السكر الأبيض السائب 10216 لترا من الزيت النباتي المدعم و5725 لترا من الحليب و4 طنا من المواد العلفية و3151 ألف علبة تبغ.وأشارت الوزارة، إلى أن البرنامج الخصوصي المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة قد أفضى منذ انطلاق نسخته الثانية بداية من 23 أوت 2022 إلى رفع 33119 مخالفة اقتصادية منها 9898 مخالفة اقتصادية في إطار عمليات مراقبة اقليمية مشتركة إضافية والتي ارتفع عددها إلى 164 عملية منذ انطلاق العمل بها مطلع شهر سبتمبر2022.كما تم خلال نفس الفترة تنفيذ 289 عملية نوعية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك التزويد من أهمها 53 عملية لمراقبة مخازن التبريد ومستودعات الخزن، أسفرت عن حجز 7429 طنا من الخضر والغلال منها 5438 طنا من البطاطا و1756 طنا من البصل الجاف، و235 طنا من الخضر والغلال الأخرى.