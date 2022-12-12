كأس تونس لكرة اليد - سحب قرعة الدور الثالث يوم الاربعاء المقبل


Publié le Lundi 12 Decembre 2022 - 14:24 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاثنين أنّ سحب قرعة مقابلات الدور الثالث لكأس تونس ستجرى بعد غد الأربعاء بمقر الجامعة عند الساعة الثانية بعد الزوال.
وأوردت أنّ مقابلات الدور الثالث لكأس تونس ستدور يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري.


وفي ما يلي الفرق التي سبق وضمنت تأهلها للدور الثالث:
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نادي كرة اليد بطبربة - جندوبة الرياضية لكرة اليد - أولمبيك مدنين لكرة اليد - الشبيبة الرياضية بالشيحية - الشبيبة الرياضية بقرمبالية - المستقبل الرياضي بمجاز الباب - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم - أولمبيك سليمان - الاتحاد الرياضي بقرمدة - الملعب النابلي - المنزه الرياضي - الملعب التونسي - الهلال الرياضي بمساكن - الاتحاد الرياضي بصيادة - الجمعية الرياضية لكرة اليد باريانة - نادي كرة اليد بقابس.

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