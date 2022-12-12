الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمقعد في مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه لأوّل مرّة


Publié le Lundi 12 Decembre 2022 - 14:54 قراءة: 0 د, 28 ث
      
فازت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمقعد في مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه لأوّل مرّة منذ إحداث المجلس سنة 1996.
وتمّ خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس العالمي للمياه بباريس، يومي 10 و 11 ديسمبر 2022، انتخاب الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه ممثلة في شخص رئيسها المدير العام، مصباح الهلالي، عضوا في مجلس محافظي المنظمة لدورة 2023-2025.

ويضم المجلس العالمي للمياه، وهو هيكل بحث دولي، أكثر من 400 عضو يمثلون المنظمات الأممية والهياكل الحكومية والقطاع الخاص (شركات البناء والهندسة والتصنيع) والحكومات والوزارات والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.يقع مقر المجلس بمدينة مرسيليا الفرنسية.

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