الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثامنة


Publié le Lundi 12 Decembre 2022 - 13:22 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:


الثلاثاء 20 ديسمبر
المجموعة الأولى
..

.

في ملعب المرسى
المستقبل الرياضي بالمرسى - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:00 س)
في ملعب رادس البلدي
..
...

النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:00 س)
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - المستقبل الرياضي بقابس ( 14:00 س)
في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - المستقبل الرياضي بالمحمدية ( 14:00 س)
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - الأمل الرياضي بجربة ( 14:00 س)
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - النادي الرياضي البنبلي ( 14:00 س)

الأربعاء 21 ديسمبر
المجموعة الثانية
في ملعب مساكن الرقبي
الهلال الرياضي بمساكن - الترجي الرياضي الجرجيسي ( 14:00 س)
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي سبورتينغ بنعروس ( 14:00 س)
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - القوافل الرياضية بقفصة ( 14:00 س)
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الشبيبة الرياضية بالعمران ( 14:00 س)
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:00 س)
في ملعب حومة السوق جربة
الجمعية الرياضية بجربة - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258282



World cup

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 12 ديسمبر 2022 | 18 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:47 12:20 07:22 05:50
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1524°-1523°-1727°-1620°-15
  • Avoirs en devises
    22173,3

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35945 DT        1$ =3,19181 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   1285,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   