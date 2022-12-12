الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:
الثلاثاء 20 ديسمبر
المجموعة الأولى
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في ملعب المرسى
المستقبل الرياضي بالمرسى - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:00 س)
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:00 س)
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - المستقبل الرياضي بقابس ( 14:00 س)
في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - المستقبل الرياضي بالمحمدية ( 14:00 س)
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - الأمل الرياضي بجربة ( 14:00 س)
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - النادي الرياضي البنبلي ( 14:00 س)
الأربعاء 21 ديسمبر
المجموعة الثانية
في ملعب مساكن الرقبي
الهلال الرياضي بمساكن - الترجي الرياضي الجرجيسي ( 14:00 س)
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي سبورتينغ بنعروس ( 14:00 س)
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - القوافل الرياضية بقفصة ( 14:00 س)
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الشبيبة الرياضية بالعمران ( 14:00 س)
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:00 س)
في ملعب حومة السوق جربة
الجمعية الرياضية بجربة - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)
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