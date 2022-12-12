الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:





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الثلاثاء 20 ديسمبرالمجموعة الأولىفي ملعب المرسىالمستقبل الرياضي بالمرسى - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:00 س)في ملعب رادس البلديالنجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:00 س)في ملعب قربة البلديالنادي الرياضي القربي - المستقبل الرياضي بقابس ( 14:00 س)في ملعب جندوبةجندوبة الرياضية - المستقبل الرياضي بالمحمدية ( 14:00 س)في ملعب نجيب الخطاب تطاوينالأمل الرياضي بالرقبة - الأمل الرياضي بجربة ( 14:00 س)في ملعب صلاح الدين بن حميدةنادي أولمبيك مدنين - النادي الرياضي البنبلي ( 14:00 س)في ملعب مساكن الرقبيالهلال الرياضي بمساكن - الترجي الرياضي الجرجيسي ( 14:00 س)في ملعب القلعة الصغرىالقلعة الرياضية - نادي سبورتينغ بنعروس ( 14:00 س)في ملعب أحمد خواجة المهديةمكارم المهدية - القوافل الرياضية بقفصة ( 14:00 س)في الملعب البلدي بالمكنيننادي سبورتينغ المكنين - الشبيبة الرياضية بالعمران ( 14:00 س)في ملعب قابس المعشبالملعب القابسي - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:00 س)في ملعب حومة السوق جربةالجمعية الرياضية بجربة - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)