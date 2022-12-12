الاتحاد الدولي للسباحة يغير اسمه الى الاتحاد العالمي للألعاب المائية

وافق الاتحاد الدولي للسباحة خلال جمعية عمومية غير عادية في ملبورن الأسترالية اليوم الاثنين على تغيير اسمه إلى "الاتحاد العالمي للألعاب المائية" (وورلد أكواتيكس).

وعمل الاتحاد بصفة رسمية تحت اسم الاتحاد الدولي للسباحة منذ 1908.





وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد إن التغيير الجديد سيوحد جميع رياضيي الألعاب والرياضات المائية "تحت منصة واحدة".



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وأضاف المسؤول "نحن بحاجة إلى اسم يعكس كامل أسرة الاتحاد الدولي للسباحة. اسم يمكن للرياضيين المنافسين في السباحة التوقيعية والغطس والسباحة في المياه المفتوحة وكرة الماء استخدامه بفخر".

وخلال الجمعية العمومية أيضا وافق الاتحاد على تشكيل وحدة للنزاهة تبدأ عملها في أول جانفي 2023 إلى جانب بعض الإصلاحات الأخرى.



وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد إن التغيير الجديد سيوحد جميع رياضيي الألعاب والرياضات المائية "تحت منصة واحدة".وأضاف المسؤول "نحن بحاجة إلى اسم يعكس كامل أسرة الاتحاد الدولي للسباحة. اسم يمكن للرياضيين المنافسين في السباحة التوقيعية والغطس والسباحة في المياه المفتوحة وكرة الماء استخدامه بفخر".وخلال الجمعية العمومية أيضا وافق الاتحاد على تشكيل وحدة للنزاهة تبدأ عملها في أول جانفي 2023 إلى جانب بعض الإصلاحات الأخرى.