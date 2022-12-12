سليانة: تسليم إشعارات وتجهيزات لفائدة 26 عائلة بمعتمديتي العروسة و سليانة الشمالية

قامت مصالح المندوبية الجهوية للمرأة و الأسرة و الطفولة و كبار بسليانة وممثلي السلط المحلية، أمس الأحد، بتسليم إشعارات وتجهيزات الأسر ذات الوضعيات الخاصة في إطار برنامج التمكين الإقتصادي، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للأسرة، وفق ما ذكرته المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عائدة بن نصر في تصريح ل"وات"







وبينت بن نصر أن برنامج التمكين الاقتصادي في جزئه الثاني يشمل 26 عائلة بمعتمديتي العروسة و سليانة الشمالية، بقيمة إعتمادات جملية تقدر ب 200 ألف دينار، واكدت أن تمكين الأسرة اقتصاديا وإجتماعيا يساهم بشكل كبير في توازن المجتمع عامة وأفراد الأسرة خاصة.



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وأضافت أن التجهيزات تتمثل في معدات للخياطة والحلاقة وصنع الخبز ونجارة وصقل الرخام وتربية الأغنام، ولفتت إلى أن المصالح المعنية تتابع هذه المشاريع لضمان ديمومتها ونجاحها



يذكر أن عملية تسليم الاشعارات حضرها معتمدة مركز الولاية ومعتمدة سليانة الشمالية ومعتمد العروسة و عدد من الهياكل المتدخلة .



وبينت بن نصر أن برنامج التمكين الاقتصادي في جزئه الثاني يشمل 26 عائلة بمعتمديتي العروسة و سليانة الشمالية، بقيمة إعتمادات جملية تقدر ب 200 ألف دينار، واكدت أن تمكين الأسرة اقتصاديا وإجتماعيا يساهم بشكل كبير في توازن المجتمع عامة وأفراد الأسرة خاصة.وأضافت أن التجهيزات تتمثل في معدات للخياطة والحلاقة وصنع الخبز ونجارة وصقل الرخام وتربية الأغنام، ولفتت إلى أن المصالح المعنية تتابع هذه المشاريع لضمان ديمومتها ونجاحهايذكر أن عملية تسليم الاشعارات حضرها معتمدة مركز الولاية ومعتمدة سليانة الشمالية ومعتمد العروسة و عدد من الهياكل المتدخلة .