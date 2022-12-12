منوبة: غلق الطريق ومنع حركة الحافلات احتجاجا من اهالي الزويتينة على توقف الوصول الى مناطق على الخطين 42 و49

نظم متساكنو الزويتينة من معتمدية البطان التابعة لولاية منوبة، في وقت مبكر من صبيحة اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بوسط مدينة البطان، منعوا خلالها مرور حافلات النقل العمومي، تنديدا بتواصل رفض اعوان مستودع طبربة، التابع شركة النقل، منذ بداية الشهر، دخول المناطق على الخطين 42 ب ( الزويتينة -محطة خير الدين منوبة)و49 ( الزويتينة في اتجاه طبربة)، وذلك بعد الاعتداء على السائق والقابض.





..



.

..

وطالب المتساكنون السلط الجهوية وشركة النقل بالتدخل لاعادة استغلال الخطين، وتمكين ابناء المنطقة من طلبة وتلاميذ وعمال من الوصول الى مواقع دراستهم وعملهم، في التوقيت المناسب، وتجنب التاخر واستعمال النقل غير المرخص، الذي يشكر خطرا على حياتهم، وذلك بسبب ردة فعل الاعوان الذين اتخذوا قرارا فرديا غير قانوني، وفق تعبيرهم، وذلك بسبب حادثة اعتداء او خلاف .واستغرب المواطنون السماح بتنفيذ مثل هذه الاشكال من العقوبات، التي تحرم مواطنين من حقهم في استعمال مرفق خدماتي عمومي، بسبب خلاف او اعتداء، بات من انظار القضاء وسيعاقب مرتكبوه، ومن عجز السلطات المعنية عن اتخاذ الحل الفوري واحتواء الاشكال .واشاروا الى ان مشاكل النقل تعمقت منذ العودة المدرسية ، بتخفيف عدد الرحلات وخاصة في الصباح ، مع اضطراب اوقات الرحلات والتاخر المستمر الامر الذي خلف حالة احتقان كبيرة لدى الركاب وخاصة من العاملات الصناعيات والعمال.من جهته، قال كاتب عام النقابة الاساسية بمستودع طبربة خميس الهذلي ل"وات" صبيحة اليوم، ان الامر ليس مجرد خلاف او حادثة بل اعتداء بالعنف الشديد نجم عنه اضرار جسدية لايزال العونين في بسببه في راحة مرضية كما ان القضية لا تزال جارية ولا يزال مرتكبوها في حالة فرار.واضاف ان الاعوان قرروا وليس النقابة الاساسية، ايقاف الخط المباشر الى الزويتنية ومرور الخط الاخر عليها، خوفا من الاعتداءات التي تكررت وتواصلت باشكال مختلفة، وذلك رغم محاولات اعضاء النقابة حل الاشكال، واعتبر ان الحديث عن اعتداءات وخلافات مرده اشكاليات يغرق فيها القطاع، حيث انخفض الاسطول بمستودع طبربة الى 35 حافلة بعد كان في السنوات الاخيرة يفوق ال63 حافلة ، وهو ما حصل ايضا مع الموارد البشرية حيث لا يتوفر سوى 98 عونا بمختلف اختصاصاتهم ، وذلك بعد ان كان عددهم يفوق ال150 عونا .واكد الهذلي ان مطلبهم الاساسي هو توفير الحماية للاعوان الذي يؤدون خدمات مضنية طيلة اليوم ويتعرضون للاعتداءات المتكررة، مع التصدي الامني الناجع لمرتكبي العنف ضدهم، وتحسين خدمات الاسطول وتوفير الحافلات الكافية لمجابهة الطلبات الكبيرة وتغطية اغلب المناطق وتحسين الوضعية بالمستودع.في ذات السياق اكد كاهية المدير الجهوي شاكر قليبي، ل"وات" ان الادارة الجهوية للنقل حاولت فور وقوع الحادثة وتتبع الفاعلين قضائيا ، ايجاد الحلول المناسبة مع اعوان الشركة بطبربة، لكنهم تمسكوا بالامتناع عن الدخول الى الزويتينة ، ولم يتم التوصل الى حل في الجلسة التي انعقدت بمعتمدية البطان، وغاب فيها ممثلوا الشركة.واضاف ان الاعتداءات على الاعوان والحافلات باتت متكررة في عديد الخطوط، وان الامر بات يتطلب حلولا جذرية، مشيرا الى انعقاد جلسة اليوم مع الاعوان في طبربة لايجاد حل نهائي لهذا الاشكال.يشار الى انه في خضم الاشكاليات والصعوبات في النقل، والتشكيات المتواصلة من تردي الخدمات بسبب نقص الاسطول، لا تزال الادارة الجهوية بلا مدير جهوي منذ جوان الفارط.