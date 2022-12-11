نشر قرار المصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعيّة لمؤسسات الصحافة المكتوبة الورقيّة والالكترونيّة بالرّائد الرّسمي

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة، بتاريخ 9 ديسمبر 2022، قرار من وزير الشؤون الاجتماعية، بالمصادقة على الملحق التّعديلي عدد 16 للاتفاقيّة المشتركة القطاعيّة لمؤسّسات الصحافة المكتوبة الورقيّة والالكترونيّة والممضى بتاريح 27 أكتوبر 2022.





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وجاء في القرار أنّ أحكام هذا الملحق التّعديلي، تنطبق وجوبا على جميع المؤجّرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعيّة المشتركة لمؤسّسات الصحافة المكتوبة الورقيّة والالكترونيّة، في كامل تراب الجمهوريّة.وينص الملحق التعديلي عدد 16 لهذه الاتفاقية الممضاة بين الجامعة التونسية لمديري الصحف، من جهة والجامعة العامة للإعلام (الاتحاد العام التونسي للشغل)، من جهة أخرى، على زيادة بنسبة 6،5 بالمائة في الشهر على منحة الحضور المسندة سنة 2019 وتدخل حيّز التطبيق بداية من غرة ماي 2022 ليصبح المقدار الشهري لهذه المنحة 28،501 دينارا.كما تم إقرار زيادة بعنوان سنة 2023، بنسبة 6،75 بالمائة في الشهر وتطبق هذه الزيادة على منحة الحضور المسندة سنة 2022 وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023 ليصبح مقدارها الشهري 30،425 دينار.وتضمّن الملحق التعديلي كذلك زيادة، لفائدة كافة العمّال، في منحة النقل الجملية والشهرية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الجاري بها العمل، وكانت تفاصيلها كالتالي:/ زيادة بنسبة 6،5 بالمئة في الشهر بعنوان سنة 2022/ زيادة بنسبة 6،75 بالمئة في الشهر بعنوان سنة 2023/ زيادة بنسبة 6،75 بالمئة في الشهر بعنوان سنة 2024وقد تضمّن هذا الملحق التعديلي أيضا زيادات في منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة تتراوح بين 6،5 و6،75 بالمئة في الشهر، بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024.