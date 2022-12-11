الميعاد المغاربي للشعر بنفزة يستحضر الأسس المشتركة للمغرب العربي ويطمح لتوحيده شعريا

ركز عدد من الشعراء والأدباء من تونس وليبيا والجزائر المشاركون في الدورة الثالثة لتظاهرة الميعاد المغاربي للشعر بمدينة نفزة من ولاية باجة على استحضار الأسس المشتركة للمغرب العربي ودور الشعر والثقافة في توحيده.





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وأفاد المندوب الجهوى للشؤون الثقافية بباجة وليد المسعودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن تظاهرة الميعاد المغاربي للشعر تعد فرصة لتبادل التجارب بين ثلة من الشعراء من داخل تونس وخارجها ولمّ شملهم. ولفت إلى انفتاح الدورة الحالية على الأنماط الشعرية بإلقاء شعر فصيح وشعر شعبي، معتبرا أن التظاهرة تعدّ أيضا فرصة لطرح أفكار جديدة للمحافظة على الموروث الشعري اللامادى والتعريف به وتطويره والتذكير بأهم الشخصيات وتكريمهم.وذكر أن التظاهرة تعتبر مناسبة لإبراز دوْر دُور الثقافة في تجويد الفعل الثقافي ودعم المشهد الثقافي واشعاعه عربيا، مؤكدا على ضرورة عمل دُور الثقافة لإبراز خصوصيات الحاضنة الشعبية في مناطق وجودها.وقالت مديرة دار الثقافة نفزة، سلوى الوشتاتي، إن تنظيم هذه التظاهرة الأدبية يعدّ تحدّيا لإعادة الشعر والأدب الذى يبني الشباب والأفكار. وأبرزت أن الدورة الثالثة للشعر المغاربي بنفزة تميزت بإضافة الشعر الفصيح إلى جانب الشعر الشعبي بمشاركة شعراء من الجزائر وليبيا وشعراء من تونس من ضمنهم الجليدى العويني والطيب الهمامي وعادل همامي ورضا المزوغي إضافة إلى تكريم الشاعر الشعبي الفقيد مصطفي المدورى أحد شعراء جهة باجة.وتضمنت التظاهرة مداخلتين علميتين الاولى بعنوان صورة الشعر والشعراء في الاعلام لمراد البجاوى الذي تحدّث عن نقص تغطية التظاهرات الخاصة بالشعر في مختلف وسائل الاعلام وخاصة منها الخاصة مقارنة بمكانة الشعر والأدب في التقاليد التونسية كما طالب بأحقية الإبداع في المنابر والتغطيات الاعلامية. والثانية مداخلة للدكتور محمد بشير الرازقي بعنوان "علاقة ودور الشعر في توحيد المغاربة"، حيث استعرض نماذج من التراث اللامادى الموحد للفضاء المغاربي ومنها على المستوى الأكاديمي والاقتصادي وفى أدب الرحالة مثل ابن بطوطة.وأكد الجليدى العويني، الشاعر والاعلامي والباحث في التراث وأحد مؤسسي تظاهرة الميعاد المغاربي بنفزة، على الدور الهام لهذه التظاهرة في جمع المبدعين من المغرب العربي والاطلاع على تجارب من مختلف الأقطار المغاربية. واشاد بتجربة دار الثقافة بنفزة في العناية بالشعر داعيا دور الثقافة فى تونس وخارجها للعمل من أجل ترسيخ عادات مماثلة وتمكين الشعراء والفنانيين من الظهور. كما دعا وسائل الاعلام لإتاحة فرصة للشعراء للظهور والعمل خاصة امام هشاشة اوضاع عدد كبير من العاملين في المجال الفنى.وقال توفيق ومان رئيس الجمعية الجزائرية للشعر الشعبي والنائب الأول لاتحاد الرواد والمبدعين العرب بالجامعة العربية، إن هذه الفعالية تعتبر حراكا ثقافيا مغاربيا بأقطار المغرب العربي الذى تجمعه أسس عديدة وتمثل الثقافة رافدا من روافد توحيده، مؤكدا ان الفن يستطيع ان يفعل ما عجز عنه السياسيون وهو قادر على نشر القيم المشتركة. وألقى الشاعر الجزائري أشعارا حول الثورة الجزائرية والحب والحياة والتراث المشترك المغاربي.وعدّد معاوية الصويعي، وهو شاعر ليبيي، نماذجَ من الأشعار القديمة التى تؤرخ لعلاقة النقل والتجارة بين ولاية باجة وليبيا والأهازيج التى كانت تُردّد في القوافل التى كانت تأتي إلى الجهة لأخذ القمح والشعير.شريفة