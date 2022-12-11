وزيرة المراة تعطي اشارة انطلاق تسليم موارد لفائدة 549 اسرة

أعطت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، امال بلحاج موسى، اشارة انطلاق توزيع موارد رزق لـ 549 أسرة من مختلف ولايات الجمهورية وذلك بمناسبة اليوم الوطني للاسرة الموافق ليوم 11 ديسمبر من كل سنة





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واعلنت الوزيرة، الاحد خلال موكب انتظم بمناسبة هذا اليوم الوطني الذي جاء تحت شعار "الاسرة التونسية فاعلا في الصمود الاقتصادي ورافدا من روافد التنمية"، انه تقرر الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة من 2 فاصل 5 مليون إلى 3 مليون دينار سنويا وذلك بداية من سنة 2023 ، قصد تحصين الأسر من الهشاشة الاقتصادية والفقر، إلى جانب الترفيع في سقف تمويل المشاريع الموجهة لفائدة الأسر من 10الاف دينار إلى 25 ألف دينار لكل أسرة منتفعةوذكرت انه تم منذ إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة سنة 2012 وإلى حدود سنة 2021 تمكين 1508 أسرة من الانتفاع بموارد رزق بمختلف ولايات الجمهورية، في حين سجلت سنة 2022 لوحدها انتفاع 719 أسرة بموارد رزق في مجالات الفلاحة والتجارة والصناعات التقليديّة باعتمادات مالية تبلغ 2 فاصل 5 مليون ديناركما وانه من المنتظر أن تنتفع 800 أسرة من البرنامج ذاته سنة 2023 بقيمة إعتمادات جملية تقدر بـ 3 مليون دينار.ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المعنية بالبرنامج والحد من الانقطاع عن الدراسة والتسرب المدرسي لدى العائلات بالجهات المعنية بالتدخل وتقليص مستوى الفقرفضلا عن المساهمة في التنمية الجهوية بالجهات المعنية بالتدخل والترفيع في عدد الأسر التي لديها مشاريع على المستويات المحلية والجهوية والوطنية والمساهمة في تخفيض معدل البطالة الجهوي والوطني.ويستهدف البرنامج ايضا أبناء أو أولياء الأسر ذات الوضعيات الخاصة من الجنسين، من الأسر ذات الولي الواحد امرأة أو رجلا والأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أصحاب الشهادات أو ذوي الخبرة المهنية والعاطلين عن العمل.وللاشارة فقد تم تعميم برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة ليشمل 24 ولاية بصفة تدريجية لتشمل المناطق ذات أولوية التدخل وخاصة منها المعتمديات والمناطق الحدودية والأحياء ذات الكثافة السكانية بكافة ولايات