الرابطة 2- المجموعة 2- نتائج مقابلات الجولة السابعة


Publié le Dimanche 11 Decembre 2022 - 16:52 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
شبيبة العمران - جمعية جربة 2-0

نادي حمام الانف - القلعة الرياضية 1-0
سبورتينغ بن عروس - سبورتينغ المكنين 0-0
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الملعب الصفاقسي - هلال مساكن 1-0
ترجي جرجيس - مكارم المهدية 2-0
قوافل قفصة - الملعب القابسي 2-1
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الترتيب
نادي حمام الانف 19 7
قوافل قفصة 16 7
هلال مساكن 13 7
شبيبة العمران 12 7
القلعة الرياضية 11 7
ترجي جرجيس 7 7
سبورتينغ بن عروس 7 7
مكارم المهدية 7 7
الملعب القابسي 6 7
جمعية جربة 6 7
سبورتينغ المكنين 6 7
الملعب الصفاقسي 6 7






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