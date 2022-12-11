الرابطة 2- المجموعة 2- نتائج مقابلات الجولة السابعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:

شبيبة العمران - جمعية جربة 2-0





نادي حمام الانف - القلعة الرياضية 1-0

سبورتينغ بن عروس - سبورتينغ المكنين 0-0

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الملعب الصفاقسي - هلال مساكن 1-0

ترجي جرجيس - مكارم المهدية 2-0

قوافل قفصة - الملعب القابسي 2-1

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الترتيب

نادي حمام الانف 19 7

قوافل قفصة 16 7

هلال مساكن 13 7

شبيبة العمران 12 7

القلعة الرياضية 11 7

ترجي جرجيس 7 7

سبورتينغ بن عروس 7 7

مكارم المهدية 7 7

الملعب القابسي 6 7

جمعية جربة 6 7

سبورتينغ المكنين 6 7

الملعب الصفاقسي 6 7













نادي حمام الانف - القلعة الرياضية 1-0سبورتينغ بن عروس - سبورتينغ المكنين 0-0الملعب الصفاقسي - هلال مساكن 1-0ترجي جرجيس - مكارم المهدية 2-0قوافل قفصة - الملعب القابسي 2-1نادي حمام الانف 19 7قوافل قفصة 16 7هلال مساكن 13 7شبيبة العمران 12 7القلعة الرياضية 11 7ترجي جرجيس 7 7سبورتينغ بن عروس 7 7مكارم المهدية 7 7الملعب القابسي 6 7جمعية جربة 6 7سبورتينغ المكنين 6 7الملعب الصفاقسي 6 7