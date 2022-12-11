هيئة المهندسين المعماريين تحتج على المرسوم الرئاسي عدد 68 وتوظيف آداء بنسبة 19 بالمائة في مشروع قانون المالية 2023

عقدت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، الأحد، جلسة عامة خارقة للعادة احتجاجا على اصدار مرسوم 68 لسنة 2022 في الرائد الرسمي في اكتوبر الفارط، دون تشريك اهل المهنة نظرا لتضارب عدد من فصوله مع القانون المنظم للمهنة، اضافة الى رفض توظيف آداء بنسبة 19 بالمائة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.





..



.

..

وأكدت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، ليلى بن جدو، في تصريح لـ(وات)، رفض المهندسين المعماريين للفصل المتعلق بصيغة "المفتاح في اليد"، المدرج في المرسوم 68، لما ينطوي عليه من مساس بمكاسب المهنة والحقوق الأدبية والمالية للمهندس المعماري، منبهة من خطورته على الدولة وقطاع البناء.وأوضحت بن جدو ان هذه الصيغة لم تضبط العلاقة بين المقاول والمصمم، بوصفه منفذ المشروع والضامن الأساسي لجودة البناء من خلال المتابعة والمراقبة، بل منحت للمقاول كافة الصلاحيات لاختيار الأطراف المتدخلة في المشروع وتسييره وبالتالي أصبح المهندس المعماري مهددا في استقلاليته وحياده أثناء آداء دوره الرقابي لأنه "الخصم والحكم" في الوقت نفسه.وأضافت أن هذه الصيغة ستفتح المجال لا ما حالة امام انتشار الفساد المالي وعدم ضمان جودة المنتوج المعماري اضافة الى تمكين المستثمرين الأجانب من الاستحواذ على هذه المشاريع وهو ما يمثل مساسا بالسيادة الوطنية وتجاهلا للكفاءات التونسية التي من واجب الدولة الاستثمار فيها.وشدّد نائب رئيسة هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، وجيه الخليفي، في تصريح لـ(وات)، على احتجاج المهندسين المعماريين على الفصل المتعلق بالشراءات العمومية على الخط، لعدم ملائمتها مع خصوصيات المهنة لان قطاع الهندسة المعمارية لاينطبق عليه قانون الصفقات العمومية (وفق حكم من المحكمة الابتدائية) اضافة الى وجود عراقيل تقنية عند تحميل ملفات المناظرات المعمارية التي تحول دون استعمالها من طرف أغلبية المهندسين.وفسر ان منظومة الشراءات العمومية على الخط تقصي المهندسين الشبان وتثنيهم عن المشاركة لان أحكام الأمر المتعلق بالصفقات العمومية تشترط توفر الخبرة وبالتالي لا تجسم مبدأ تكافؤ الفرص بين الشبان والقدماء في المجال اصحاب المكاتب الكبرى، وتمنعهم من إبراز مؤهلاتهم والتقدم في مسيرتهم المهنية وتوسيع مجال المنافسة.وأضاف ان هذه المنظومة، رغم نجاعتها في تسهيل الاجراءات الادارية لتنفيذ المشاريع العمومية، تشهد ارتفاعا في معلوم الاشتراك فيها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب خاصة بالنسبة للمهندسين الشبان من 70 دينار الى 416 دينار دون الانتفاع منها بصفة حقيقية.واعترض أغلب المنخرطين في الهيئة على الاجراء المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلق بتوظيف اداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة مما يتثقل كاهل أهل المهنة بآداءات جبائية جملية تتراوح بين 35 و40 بالمائة .يذكر أن هيئة المهندسين المعماريين هي هئية وطنية منظمة بقانون تضبطها لوائح وتضم نحو 400 مهندسا معماريا ناشطا في تونس.