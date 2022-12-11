كاس العالم 2022 - اشتعال الصراع على لقب افضل هداف بين مبابي وجيرو وميسي

بدأ الصراع يشتعل على ترتيب افضل هدافي كأس العالم 2022 لكرة القدم بعدما انحصرت المنافسة بين 3 لاعبين هم الفرنسيان كليان مبابي وأوليفير جيرو والارجنتيني ليونال ميسي وذلك بعد إقصاء باقي المرشحين في الادوار ربع النهائية التي جرت مبارياتها يومي الجمعة والسبت.

وبعد لقاءات ربع النهائي، ما زال في الصراع على جائزة هداف النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم الفرنسي كيليان مبابي المتصدر برصيد 5 أهداف أمام كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أولفييه جيرو برصيد 4 أهداف لكل منهما.





وحال تساوي اللاعبين في عدد الأهداف فإنه يتم اللجوء لعدد التمريرات الحاسمة للاعب. وإذا استمر التعادل في الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.

وحصد هاري كين قائد إنقلترا على الجائزة في كأس العالم بروسيا 2018 إذ سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى نصف النهائي.

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وأصبح المربع الذهبي لمونديال 2022 يضم فرنسا (حاملة اللقب) التي ستواجه يوم الاربعاء بملعب البيت المغرب فيما تلاقي كرواتيا (وصيفة بطلة العالم) يوما قبل ذلك بملعب لوسيل الأرجنتين.

بالمقابل، ستقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم السبت 17 ديسمبر بملعب خليفة الدولي على أن يحتضن ملعب لوسيل يوم الاحد 18 ديسمبر المباراة النهائية بين المنتخبين الفائزين في نصف النهائي.



وحال تساوي اللاعبين في عدد الأهداف فإنه يتم اللجوء لعدد التمريرات الحاسمة للاعب. وإذا استمر التعادل في الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.وحصد هاري كين قائد إنقلترا على الجائزة في كأس العالم بروسيا 2018 إذ سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى نصف النهائي.وأصبح المربع الذهبي لمونديال 2022 يضم فرنسا (حاملة اللقب) التي ستواجه يوم الاربعاء بملعب البيت المغرب فيما تلاقي كرواتيا (وصيفة بطلة العالم) يوما قبل ذلك بملعب لوسيل الأرجنتين.بالمقابل، ستقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم السبت 17 ديسمبر بملعب خليفة الدولي على أن يحتضن ملعب لوسيل يوم الاحد 18 ديسمبر المباراة النهائية بين المنتخبين الفائزين في نصف النهائي.