يجب إزالة كل العوائق التي تحول ضد وصول المرأة الى مراكز وظيفية مرموقة في قطاعات عديدة (هشام اللومي)

دعا نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي الى ضرورة إزالة كل العوائق التي تحول ضد وصول المرأة الى مراكز وظيفية مرموقة في قطاعات عديدة.





..



.

..

وأوصى في ذات السياق، خلال حفل تكريم وتوزيع الشهائد على المشاركات في الدورة الثانية من برنامج التكوين في مجال المرأة وريادة الأعمال، بتدعيم تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين خاصة أن المرأة صاحبة المؤسسة الاقتصادية قد أثبتت جدارتها في ما يتعلق بضمان جودة المنتوج الصناعي والخدمات، وفق بلاغ صادر عن منظمة الاعراف.واستفادت ببرنامج التكوين في مجال المرأة وريادة الأعمال حوالي 40 امراة تونسية وصاحبة مؤسسة في 3 مجالات رئيسية هي القيادة والبلاغة والتحكم في المنافسة مما يجعلها قادرة على اكتساح الأسواق العالمية.ومن جهتها، قالت ممثلة منظمة العمل النرويجية، توري تيفايت، إن برنامج التكوين في مجال المرأة وريادة الأعمال، الذي انطلق سنة 2003 يهدف الى تكوين الشابات التونسيات حتى تصبحن "قادة عمل" فاعلات في الاقتصاد والمجتمع وأن أهم هدف يمكن ذكره في هذا البرنامج يتمثل في تقديم تكوين قادر على جعل المراة ناجحة في مؤسستها الاقتصادية ورائدة في مجال عملها على حد سواء.وأضافت أن البرنامج تمكن من ادماج حوالي 3000 مؤسسة في العديد من البلدان الافريقية من بينها تونس وسيشمل قريبا الأردن مشيرة الى انه يهدف الى تشبيك المؤسسات الناشطة في العديد من البلدان وبعث شراكات بين مختلف القطاعات حيث تكون فيها المرأة هي الرائدة وصاحبة المشروع والمستثمرة صاحبة القرار.