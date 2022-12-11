كأس العالم 2022 - ساوثغيت: صنعنا كل شيء في المباراة لكن اللمسة الأخيرة غابت عنا

أعرب غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنقليزي لكرة القدم عن حزنه الشديد لخسارة منتخب بلاده في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 يوم السبت أمام نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد وخروجه من منافسات البطولة.





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وقال ساوثغيت، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن منتخبه صنع كل شيء ولكنه لم يسجل أكثر من هدف، مبينا أن كرة القدم في كثير من الأحيان تكون قاسية على اللاعبين والجماهير.وأضاف أن لاعبيه لم يوفقوا في الوصول لمرمى المنتخب الفرنسي، مع أنهم لعبوا واحدة من أفضل مبارياتهم في المونديال أمام حامل اللقب وكانوا الأفضل طوال شوطي المباراة ولكن اللمسة الأخيرة غابت عنهم مشيرا إلى أن الكرة لم تكن عادلة مع منتخبه الذي كان يلعب بكل قوة ويهاجم ويقدم أداء مميزا ولكنه لم ينجح في التسجيل بسبب عدم التوفيق، ضاربا المثال بركلة الجزاء التي أهدرها قائد المنتخب هاري كين.وأكد المدرب الإنقليزي أنه لا يستطيع أن يلوم اللاعبين وحارس المرمى في المباراة، لأن كرة القدم تكون دائما جماعية ويتقاسم اللاعبون والجهاز الفني المسؤولية فيها مشيرا إلى أن لاعبيه قدموا أداء مميزا أمام منتخب كبير، وأظهروا أفضل مستوياتهم الفني.من جهة أخرى، قال ساوثغيت إنه سيعمل على أخذ قسط من الراحة قبل اتخاذ القرار الخاص بشأن استمراره في تدريب المنتخب أو تركه، معللا ذلك بأن المشاعر تتقلب الآن بين أداء اللاعبين في المونديال بصورة جيدة وعدم نجاحه في التأهل لنصف النهائي.كما اعتبر أن منتخبه من أفضل المنتخبات التي لعبت مباريات جيدة في المونديال كما أنه يضم لاعبين مميزين لمستقبل كرة القدم الإنقليزية مثل ساكا وبلينغهام وراشفورد وسيحققون الكثير من النجاح في المستقبل.ودافع المدرب الإنقليزي عن قائد المنتخب هاري كين، وقال إنه أفضل من يسدد ركلات الجزاء في المنتخب ولكنه لم يوفق في تنفيذ الركلة الثانية التي حصل عليها منتخب بلاده في المباراة وأهدرها.وأضاف: "هاري من أفضل اللاعبين في الملعب أيضا، ولو لعبت المباراة مرة أخرى وحصل المنتخب على ركلة جزاء فإن هاري كين هو من سيسددها لأنه الأفضل ".