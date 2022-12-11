كأس العالم قطر 2022.. كريستيانو رونالدو يعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة دوليا

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعاً رصيده إلى 196 مباراة، متساويا مع اللاعب الكويتي بدر المطوع في عدد المباريات الدولية.

وجاءت معادلة الرقم بعد مشاركة اللاعب البرتغالي صاحب الخمس كرات ذهبية، بديلا في الدقيقة (51) مع منتخب بلاده الذي خسر مباراته أمام نظيره المغربي اليوم، وغادر بطولة كأس العالم قطر 2022 من الدور ربع النهائي.





وخاض رونالدو (37 عاماً) أول مباراة دولية له في أغسطس عام 2003 بعمر الثامنة عشرة.



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وبمشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر أصبح رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من المونديال عندما افتتح التسجيل في مباراته الأولى من ركلة جزاء ضد غانا ( 3 ـ 2 ) ، كما فاز مع البرتغال بكأس أوروبا عام 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.

يذكر أن رونالدو يملك الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية بـ 118 هدفاً.



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وخاض رونالدو (37 عاماً) أول مباراة دولية له في أغسطس عام 2003 بعمر الثامنة عشرة.وبمشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر أصبح رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من المونديال عندما افتتح التسجيل في مباراته الأولى من ركلة جزاء ضد غانا ( 3 ـ 2 ) ، كما فاز مع البرتغال بكأس أوروبا عام 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.يذكر أن رونالدو يملك الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية بـ 118 هدفاً.