اختتام أيام قرطاج المسرحية 2022: المسرحية المغربية "حدائق الأسرار" لمحمد الحر تتوج بالجائزة الكبرى

في الوقت الذي يحتفل فيه الجمهور المغربي والعربي عموما بتحقيق منتخب المغرب لكرة القدم إنجازا غير مسبوق بتأهله إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم إثر إزاحته المنتخب البرتغالي مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، تواصلت في تونس الليلة أفراح الأشقاء المغاربة على إثر تتويج المسرحية المغربية "حدائق الأسرار" للمخرج محمد الحر بالجائزة الكبرى (العمل المتكامل) للدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية التي أسدل عليها الستار مساء اليوم السبت بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.

وتحصلت مسرحية "حدائق الأسرار" أيضا على جوائز أفضل إخراج وأفضل سينوغرافيا وكذلك أفضل أداء نسائي. فيما تحصل المسرح تونسي على جائزة واحدة هي جائزة "أفضل نص" وقد كانت من نصيب مسرحية "تائهون" للمخرج نزار السعيدي.







وتم خلال حفل الاختتام، الذي جرى بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ونخبة من المسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة، تكريم كل من الممثلتين القديرتين فاطمة بن سعيدان وسلوى محمد والباحث والأكاديمي محمد العوني.

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وفي ما يلي النتائج الكاملة للمسابقتين الرسمية والموازية للدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية:



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// جائزة أفضل عمل متكامل (الجائزة الكبرى):



مسرحية "حدائق الأسرار" (المغرب)



// أفضل إخراج:



* محمد الحر مسرحية "حدائق الأسرار" (المغرب)



// أفضل نص:

* عبد الحليم مسعودي ونزار السعيدي عن مسرحية "تائهون" (تونس)



// جائزة أفضل سينوغرافيا (أسندها مسرح الأوبرا):

* مصطفى العلوي ومحمد الحر عن مسرحية "حدائق الأسرار" (المغرب)



// جائزة أفضل أداء رجالي:

* غسان أشقر عن مسرحية "لغم أرضي" (فلسطين)



// جائزة أفضل أداء نسائي:

* جليلة تلمسي عن مسرحية "حدائق الأسرار" (المغرب)



// جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل "فرحات حشاد" لأفضل تقني:



الفنان العرائسي محمد نوير (مسرحية "المنفى" للمخرج نادر بلعيد)



// جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير (تسندها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين):

* مسرحية "ثقوب سوداء" لعماد المي (تونس)

* تنويه خاص: مسرحية "عطارد" لأوس إبراهيم (تونس)



// جوائز مسرح الحرية بالشراكة مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح:



* الجائزة الأولى: مسرحية "تخلبيزة" للسجن المدني ببرج العامري



* الجائزة الثانية: مسرحية "بالسلامة" لسجن النساء بالمسعدين.



* الجائزة الثالثة: مناصفة بين العمليْن "هذا بختي" للسجن المدني بالمهدية و"Xy" لسجن النساء بمنوبة.





// الجوائز الموازية:



/ جائزة صلاح القصب للإبداع الأدبي :

* المخرج توفيق الجبالي (تونس)

* المخرج والسينوغرافي جبار الجودي (العراق)

* الأكاديمي والمسرحي محمد المديوني (تونس)



وتم خلال حفل الاختتام، الذي جرى بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ونخبة من المسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة، تكريم كل من الممثلتين القديرتين فاطمة بن سعيدان وسلوى محمد والباحث والأكاديمي محمد العوني.وفي ما يلي النتائج الكاملة للمسابقتين الرسمية والموازية للدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية:مسرحية "حدائق الأسرار" (المغرب)* محمد الحر مسرحية "حدائق الأسرار" (المغرب)* عبد الحليم مسعودي ونزار السعيدي عن مسرحية "تائهون" (تونس)// جائزة أفضل سينوغرافيا (أسندها مسرح الأوبرا):* مصطفى العلوي ومحمد الحر عن مسرحية "حدائق الأسرار" (المغرب)// جائزة أفضل أداء رجالي:* غسان أشقر عن مسرحية "لغم أرضي" (فلسطين)* جليلة تلمسي عن مسرحية "حدائق الأسرار" (المغرب)// جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل "فرحات حشاد" لأفضل تقني:الفنان العرائسي محمد نوير (مسرحية "المنفى" للمخرج نادر بلعيد)// جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير (تسندها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين):* مسرحية "ثقوب سوداء" لعماد المي (تونس)* تنويه خاص: مسرحية "عطارد" لأوس إبراهيم (تونس)// جوائز مسرح الحرية بالشراكة مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح:* الجائزة الأولى: مسرحية "تخلبيزة" للسجن المدني ببرج العامري* الجائزة الثانية: مسرحية "بالسلامة" لسجن النساء بالمسعدين.* الجائزة الثالثة: مناصفة بين العمليْن "هذا بختي" للسجن المدني بالمهدية و"Xy" لسجن النساء بمنوبة./ جائزة صلاح القصب للإبداع الأدبي :* المخرج توفيق الجبالي (تونس)* المخرج والسينوغرافي جبار الجودي (العراق)* الأكاديمي والمسرحي محمد المديوني (تونس)